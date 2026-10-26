Sesini milyonların tanıdığı dünyaca ünlü Looney Tunes dizisinin Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen karakterlerini seslendiren Eric Bauza hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu! Dünyaca ünlü Looney Tunes karakterlerini seslendiren Eric Bauza, 46 yaşında evinde ölü bulundu. Bauza, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi Looney Tunes karakterlerini seslendirmiştir. Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı, 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General karakterini de seslendirmiştir. Ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bauza'nın Los Angeles'taki evinde aniden hayatını kaybettiği belirtilmiştir.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 46 yaşındaki Bauza'nın ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde evinde "aniden" hayatını kaybettiği ifade edildi.

BİRÇOK KARAKTERİ O SESLENDİRDİ

Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.