Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu!

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İstanbul
Sesini milyonların tanıdığı dünyaca ünlü Looney Tunes dizisinin Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen karakterlerini seslendiren Eric Bauza hayatını kaybetti.
Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 46 yaşındaki Bauza'nın ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde evinde "aniden" hayatını kaybettiği ifade edildi.
Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.