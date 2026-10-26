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Medya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 12:17

Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu!

Dünyaca ünlü dizi karakterleri Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi rolleri seslendiren Eric Bauza, evinde ölü bulundu. Bauza’nın "hipertansif kardiyovasküler hastalık" sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 12:17

Sesini milyonların tanıdığı dünyaca ünlü Looney Tunes dizisinin Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen karakterlerini seslendiren Eric Bauza hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu!

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Dünyaca ünlü Looney Tunes karakterlerini seslendiren Eric Bauza, 46 yaşında evinde ölü bulundu.
Bauza, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi Looney Tunes karakterlerini seslendirmiştir.
Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı, 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General karakterini de seslendirmiştir.
Ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bauza'nın Los Angeles'taki evinde aniden hayatını kaybettiği belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu!

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 46 yaşındaki Bauza'nın ABD'nin California eyaletindeki kentinde evinde "aniden" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi karakterlere ses veren Eric Bauza evinde ölü bulundu!

BİRÇOK KARAKTERİ O SESLENDİRDİ 

Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.

 

 

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ETİKETLER
#Los Angeles
#Eric Bauza
#Bugs Bunny
#Looney Tunes
#Daffy Duck
#Medya
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