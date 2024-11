Dev piton paniği: Turistler denizin içinde ter döktü!

11 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:38

Tayland'ın turistik bölgesi Phuket'te piton paniği yaşandı. Kamala Plajı'nda kıyıya sadece 50 metre uzaklıkta yüzen dev pitonu görenler kıyıya ulaşana kadar denizin içinde ter döktü.

Tayland'da bulunan Phuket sahilinde dev piton paniği yaşandı. Kamala Plajı'nda turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir anda denizde beliren piton balığıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Kıyıdan sadece 50 metre açıkta görülen 3 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki piton, bir anda herkesin denizi boşaltmasına neden oldu. Turistler adeta denizin içinde ter dökerek kıyıya ulaşmaya çalıştı.

CAN KURTARANLAR PİTONU DENİZDEN ÇIKARDI

The Phuket News'in haberine göre, sahilde bulunan can kurtaranlar 5-6 jet ski ile dev pitonu yakalamaya gitti. Can kurtaranlar, güvenli bir şekilde dev yılanı kıyıya getirdi. Sahilde yaşanan paniğin yerini ise merak aldı.

Turistler, can kurtaranların çevresinde toplanarak, o anları kayda almaya çalıştı. Yetkililer, can güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Dev pitonun görüldüğü alan güvenlik şeritleriyle kapatılırken, turistlere sudan uzak durmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

DEV YILAN KORUMA ALTINA ALINDI

Dev piton, yetkililer tarafından koruma altına alınarak doğal yaşam alanına geri döndürülmesi için Thalang bölgesindeki Khao Phra Thaeo Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldü.