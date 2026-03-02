İran-İsrail savaşında 3. güne girildi. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken iki cepheden de peş peşe açıklamalar geldi. Trump "İran müzakereye açık" derken, İran'dan bu açıklamaya yalanlama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan ABD'ye rest! Trump'ın sözlerine sert tepki: 'Müzakere yok' İran-İsrail arasındaki savaşın üçüncü gününde, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın müzakereye açık olduğu yönündeki açıklaması İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yalanlandı. Ali Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Laricani, Wall Street Journal'ın Umman Sultanlığı aracılığıyla müzakere başlatma girişimi iddiasını yalanlayarak, "ABD'yle müzakere yapmayacağız" dedi. Laricani, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, Trump'ın bölgeyi kaosa sürüklediğini ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsı uğruna feda ettiğini belirtti. Laricani, Trump'ı "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

"ABD İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.