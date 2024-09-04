Ölen İsrailli esir Netanyahu hükümetine isyan etmiş: 'Bizi birer birer öldürmek istiyorlar'

04 Eylül 2024 06:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 06:52

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım harekatının 1. yıl dönümüne yaklaşık 1 aylık süre kaldı. Geride kalan 11 aylık sürede bölgede akıl almaz katliamlara imza atan ve çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce sivili öldüren İsrail, pervasız soykırım harekatını dünyaya kulak tıkayarak sürdürüyor. İşgal ordusunun Gazze'ye yönelik harekatına en büyük gerekçe olarak gösterdiği İsrailli esirler ise aslında korkunç soykırım harekatına uydurulmuş bir kılıftan başka bir şey değil. Nitekim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir İsraillilerin ölümü pahasına Gazze'yi bombardıman altında tutmaktan bir an olsun geri adım atmıyor. Gazze'de İsrail ordasunun bombardımanında ölen esirlerden birinin daha önce çekilmiş bir video kaydındaki sözleri Netanyahu'nun esirleri umursamadığının kanıtlarından biri oldu.

"HÜKÜMET, ESİRLERİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirden 25 yaşındaki Ori Danino'nun konuşma ve görüntülerinin yer aldığı bir video kaydını yayımladı. Söz konusu kayıtta Danino, "İsrail tarafından bombardıman ve ateşin durmadığını belirterek saldırıların yoğunluğuna dikkati çekerken, İsrail hükümetinin, "başarısız rehine kurtarma operasyonlarıyla esirleri birer birer öldürmeye çalıştığını ve 7 Ekim'de İsraillileri koruma konusunda başarısız olduğunu" belirtiyor.

Hamas tarafından "Gazze Şeridi' yakınlarında düzenlenen Nova Müzik Festivali'nden 7 Ekim'de esir alındığını belirten Danino, "Oldukça zor şartlardayım, yiyecek yok, su yok, elektrik yok" ifadelerini kullanıyor.

İSRAİL HÜKÜMETİNE BASKI YAPILMASINI İSTEMİŞ

"İsrailliler, esir takası anlaşmasını yerine getirerek bizleri canlı olarak evimize geri getirmek için her şeyi yapmalılar. Bizleri ihmal etmeyin. Eve dönmekten başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullanan Danino, vatandaşlara seslenerek, esir takası anlaşmasının yapılması için her şeyi yapmalarını ve onları ihmal etmemelerini talep ediyor.

Esirlerin İsrail bombardımanında öldüğünü destekleyen ifadelerinde Danino'nun, "Bizleri buradan canlı çıkarın çünkü (İsrail bombardımanı sebebiyle) hiç kimse hayatta kalamayacak" şeklinde konuştuğu görülüyor.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.