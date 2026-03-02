Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Dünya
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Petrol sevkiyatı sert düştü! Hürmüz Boğazı'nda yüzlerce tanker birikti: Hiçbirine izin verilmiyor

İsrail-ABD-İran arasında çıkan savaş nedeniyle kapatıldı. Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riskinin en üst seviyeye çıkmasıyla 700'ün üzerinde tanker Boğaz'ın her iki yakasına yığıldı. Toplam 334 ham petrol tankeri, 109 kirli petrol ürünü ve 263 temiz petrol ürünü taşıyan tankerler beklemede...

İsrail--ABD arasında çıkan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşın 3. gününde İsrail, Lübnan'a da saldırırken, İran'ın ABD üslerine yaptığı misilleme saldırılar da sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon bir an olsun düşmezken, dünyanın en kritik geçiş noktası olan da İran tarafından kapatıldı.

Petrol sevkiyatı sert düştü! Hürmüz Boğazı'nda yüzlerce tanker birikti: Hiçbirine izin verilmiyor

700'ÜN ÜZERİNDE GEMİ BOĞAZ YAKININDA

Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riskinin en üst seviyeye çıkmasıyla petrol tankerlerinin geçişi durma noktasına gelirken, 700'ün üzerinde tanker Boğaz'ın her iki yakasına yığıldı.

Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Petrol sevkiyatı sert düştü! Hürmüz Boğazı'nda yüzlerce tanker birikti: Hiçbirine izin verilmiyor

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçitten, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonunda başlattığı saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Sigorta şirketlerinin yüksek risk nedeniyle maliyetleri artırmasıyla, gemi operatörleri Boğaz'dan geçişleri askıya aldı.

Gerçek zamanlı veri analitik şirketi Kpler'in analizine göre, 27 Şubat'ta Hürmüz Boğazı'ndan 21 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan 15 tanker geçti. Geçişler 28 Şubat'ta 18 gemiyle 21,6 milyon varile yükseldi.

DÜN SADECE 3 GEMİ GEÇTİ

Ancak bölgede gerilimin artmasıyla 1 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndan sadece 3 tanker geçiş yaptı. Bu tankerlerde 2,8 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşındı. Tankerlerden birinde yaklaşık 2 milyon varil ham petrol bulunuyordu.

Petrol sevkiyatı sert düştü! Hürmüz Boğazı'nda yüzlerce tanker birikti: Hiçbirine izin verilmiyor

Hürmüz Boğazı'ndan bu yıl itibarıyla taşınan ham petrol ve petrol ürünleri günlük ortalamada ise 19,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Boğaz'dan petrol ihracatı 1 Mart'ta günlük ortalamaya göre yüzde 86 ile keskin şekilde düşüş gösterdi.

Bu düşüş, risklerin artmasından önce yüklerin boşaltılması için ilk etapta bir itici güç oluştuğunu ve ardından koşulların kötüleşmesiyle geçişlerin durma noktasına geldiğini gösteriyor.

Petrol sevkiyatı sert düştü! Hürmüz Boğazı'nda yüzlerce tanker birikti: Hiçbirine izin verilmiyor

TANKERLER YIĞILDI

Bugün itibarıyla ise İranlı olmayan 706 tanker, Hürmüz Boğazı'nın iki yakasına yığılmış durumda. Toplam 334 ham petrol tankeri, 109 kirli petrol ürünü ve 263 temiz petrol ürünü taşıyan tankerler Orta Doğu Körfezi (Boğaz'ın batısı), Umman Körfezi (Boğaz'ın doğusu) ve Arap Denizi'nde farklı noktalarda beklemede.

Körfez içinde tankerlere petrol yüklemesi devam etse dahi, Boğaz'dan doğu yönündeki çıkışların azalması ve yükün Boğaz'dan geçmek için daha uzun süre beklemesi nedeniyle, varışlarda gecikme ve nakliye maliyetlerinde artış bekleniyor.

Körfez içinde yükleme devam etse bile, doğu yönündeki çıkışların azalması, yüklerin ve tonajın darboğazdan geçmek için daha uzun süre beklemesi nedeniyle, varışların gecikmesine ve nakliye maliyetlerinin artmasına neden olabilir.

