Rusya ile ABD arasında kritik görüşme! 'Putin, Trump'ın tutumunu destekliyor'

Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek ateşkesi görüşmek için Rusya'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya lideri Vladimir Putin ile gece saatlerinde bir araya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise görüşme sonrası Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da çözüm konusundaki tutumunu desteklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Ukrayna ile 30 günlük ateşkes önerisini görüşmek üzere dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Witkoff'un gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini söyledi.

Witkoff'un ateşkes görüşmelerine ilişkin Rusya'ya ek bilgiler verdiğini ifade eden Peskov, Putin'in de Witkoff aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a ek bilgiler ve ateşkes önerisiyle ilgili bir mesaj ilettiğini belirtti.

İKİ LİDERDE AYNI FİKİRDE

Peskov, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin zamanının henüz kararlaştırılmadığını Whitkoff'un Moskova'da aldığı bilgileri Trump'a ilettikten sonra görüşmenin zamanının belirleneceğini kaydetti. Peskov, ayrıca iki liderin görüşmenin gerekliliği konusunda aynı fikre sahip olduğunu aktardı.

Ukrayna'da çözüm konusunda yapılacak çok şey olduğunu söyleyen Peskov, "Ancak Putin, Trump'ın tutumuna destek verdiğini ifade etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen 9 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.