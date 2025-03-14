Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya ile ABD arasında kritik görüşme! 'Putin, Trump'ın tutumunu destekliyor'

Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek ateşkesi görüşmek için Rusya'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya lideri Vladimir Putin ile gece saatlerinde bir araya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise görüşme sonrası Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da çözüm konusundaki tutumunu desteklediğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya ile ABD arasında kritik görüşme! 'Putin, Trump'ın tutumunu destekliyor'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Ukrayna ile 30 günlük ateşkes önerisini görüşmek üzere dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Witkoff'un gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini söyledi.

Witkoff'un ateşkes görüşmelerine ilişkin Rusya'ya ek bilgiler verdiğini ifade eden Peskov, Putin'in de Witkoff aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a ek bilgiler ve ateşkes önerisiyle ilgili bir mesaj ilettiğini belirtti.

İKİ LİDERDE AYNI FİKİRDE

Peskov, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin zamanının henüz kararlaştırılmadığını Whitkoff'un Moskova'da aldığı bilgileri Trump'a ilettikten sonra görüşmenin zamanının belirleneceğini kaydetti. Peskov, ayrıca iki liderin görüşmenin gerekliliği konusunda aynı fikre sahip olduğunu aktardı.

Ukrayna'da çözüm konusunda yapılacak çok şey olduğunu söyleyen Peskov, "Ancak Putin, Trump'ın tutumuna destek verdiğini ifade etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen 9 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gizli belgeler ortaya çıktı: Putin barış istemiyor, Rusya ateşkesi kabul etmeyecek!
Putin'den bir ilk! Ukrayna'nın ele geçirdiği Kursk'e adım attı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.