Ekvador’da korkunç bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Farías’ın kesik başı siyah bir çöp torbasına konulmuş şekilde sokağa bırakıldı. Dehşet dolu olayın ardından ekipler harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ Siyah poşetten genç kızın kesik başı çıktı! Ekvador'daki TikTok fenomeninin sır dolu ölümü Ekvador'da TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Farías'ın kesik başı çöp torbasında bulundu. Leslibeth Anahí García Farías'ın kesik başı siyah bir çöp torbasına konulmuş şekilde sokağa bırakıldı. Olay yerinde rakip suç örgütlerine bilgi sağlamakla suçlanan kişilere yönelik tehditler içeren bir not bulundu. Sosyal medyada Leslibeth Anahí García Farías'ın silahla tehdit edildiğini gösteren ve "İsrail Villa, Alexander, Parita ve Jared'i taklit ettiğim, şımarık bir çocuk olduğum için başıma gelen bu." ifadelerinin yer aldığı bir video dolaşıyor. Genç kızın vücudunun devamı bulunamazken, olayın cinayetle ilgili olabileceği yönünde bir video kaydı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ BİR NOT BULUNDU

İncelemelerde rakip suç örgütlerine bilgi sağlamakla suçlanan kişilere yönelik tehditler içeren bir not da bulundu. Soruşturmacılar, notun genç kızın öldürülmesiyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

CİNAYETLE BAĞLANTILI BİR VİDEO BULUNDU

Kesik başına ulaşılan genç kızın vücudunun devamı bulunamazken, olayın cinayetle ilgili olabileceği yönünde bir video kaydı da ortaya çıktı.

Sosyal medyada Leslibeth Anahí García Farías'ın silahla tehdit edildiğini gösteren bir video dolaşıyor .

"İsrail Villa, Alexander, Parita ve Jared'i taklit ettiğim, şımarık bir çocuk olduğum için başıma gelen bu."

Ekipler görüntüyü detaylıca araştırmaya devam ediyor.

