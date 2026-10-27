TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:55

Siyah poşetten genç kızın kesik başı çıktı! Ekvador'daki TikTok fenomeninin sır dolu ölümü

Ekvador’da sokağa bırakılmış siyah bir çöp poşetinin içinden çıkan kesik başın 16 yaşındaki TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Farías’a ait olduğu anlaşıldı. Genç kızın cesedinin devamı henüz bulunamazken, cinayetle ilgisi olabileceği değerlendirilen bir video ve not ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Siyah poşetten genç kızın kesik başı çıktı! Ekvador'daki TikTok fenomeninin sır dolu ölümü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:55

’da korkunç bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Farías’ın kesik başı siyah bir çöp torbasına konulmuş şekilde sokağa bırakıldı. Dehşet dolu olayın ardından ekipler harekete geçti. 

HABERİN ÖZETİ

Siyah poşetten genç kızın kesik başı çıktı! Ekvador'daki TikTok fenomeninin sır dolu ölümü

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ekvador'da TikTok fenomeni Leslibeth Anahí García Farías'ın kesik başı çöp torbasında bulundu.
Leslibeth Anahí García Farías'ın kesik başı siyah bir çöp torbasına konulmuş şekilde sokağa bırakıldı.
Olay yerinde rakip suç örgütlerine bilgi sağlamakla suçlanan kişilere yönelik tehditler içeren bir not bulundu.
Sosyal medyada Leslibeth Anahí García Farías'ın silahla tehdit edildiğini gösteren ve "İsrail Villa, Alexander, Parita ve Jared'i taklit ettiğim, şımarık bir çocuk olduğum için başıma gelen bu." ifadelerinin yer aldığı bir video dolaşıyor.
Genç kızın vücudunun devamı bulunamazken, olayın cinayetle ilgili olabileceği yönünde bir video kaydı ortaya çıktı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Siyah poşetten genç kızın kesik başı çıktı! Ekvador'daki TikTok fenomeninin sır dolu ölümü

ŞÜPHELİ BİR NOT BULUNDU

İncelemelerde rakip suç örgütlerine bilgi sağlamakla suçlanan kişilere yönelik tehditler içeren bir not da bulundu. Soruşturmacılar, notun genç kızın öldürülmesiyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Siyah poşetten genç kızın kesik başı çıktı! Ekvador'daki TikTok fenomeninin sır dolu ölümü

CİNAYETLE BAĞLANTILI BİR VİDEO BULUNDU

Kesik başına ulaşılan genç kızın vücudunun devamı bulunamazken, olayın cinayetle ilgili olabileceği yönünde bir video kaydı da ortaya çıktı. 
Sosyal medyada Leslibeth Anahí García Farías'ın silahla tehdit edildiğini gösteren bir video dolaşıyor .
"İsrail Villa, Alexander, Parita ve Jared'i taklit ettiğim, şımarık bir çocuk olduğum için başıma gelen bu."

Ekipler görüntüyü detaylıca araştırmaya devam ediyor. 
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakırda 12 yılın rekoru! Çin'den gelen talep fiyatları uçurdu
Hile yapanı ihbar et, tutuklat, 1 milyon dolar kazan! Trump'ın 3 Kasım hazırlığı
İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!
iPhone kullanıcılarına büyük tuzak! Tıklamanıza bile gerek yok
ETİKETLER
#Ekvador
#Leslibeth Anahí García Farías
#İsrail Villa
#Alexander
#Parita
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.