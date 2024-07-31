Haniye'nin şehadet ayetleri okuduğu görüntüler ortaya çıktı

31 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:52

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HANİYE'NİN ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas lideri İsmail Heniyye Tahran’da uğradığı saldırı sonrası şehit oldu. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitmişti." denildi.

HANİYE'NİN KENDİ SESİNDEN ŞEHİTLİK AYETLERİ...

Dünya gündemine bomba gibi düşen suikast sonrası Haniye'nin Ali İmran suresindeki şehitlik ayetlerini okuduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte Haniye'nin suikaste uğramadan önce okuduğu şehitlik ayetlerinin Türkçe meali:

İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da mü'minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi.

Onlara (münafıklara), "Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin" denildi de onlar, "Eğer savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik" dediler.

Onlar o gün, imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. ﴾166-167﴿

(Onlar), kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için, "Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi" diyen kimselerdir. De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savın." ﴾168﴿



Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.

﴾169-170﴿ (Şehitler) Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

"FİLİSTİN DAVASININ SORUMLULUĞU AĞIRDIR"

Öte yandan şehit Haniye’nin geçmişte verdiği röportajdan bir kesit: de sosyal medyada gündem oldu. Filistin davasının sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyen Haniye, "Filistin davasındaki sorumluluğun ağırlığını biliyoruz.

Bu, bedelleri olan bir sorumluluktur ve biz bu bedelleri ödemeye hazırlıklıyız. Allah yolunda, Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız.” ifadelerini kullanmıştı.