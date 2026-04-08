Trump 'büyük bir gün' diyerek açıkladı! 'İran'da kalacağız, büyük paralar kazanacağız'

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada "İran medeniyetini yok edeceğiz" diyerek tehditler savurmuştu. İran'a parmak sallayan Trump, saldırıya 1,5 saat kala ateşkesin kabul edildiğini duyurdu. 10 maddelik ateşkes ile 2 hafta boyunca savaşa ara verdiğini belirten Trump'tan yeni açıklama geldi.

DÜNYA BARIŞI İÇİN BÜYÜK GÜN

Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesin duyurulmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dünya barışı için "büyük bir gün" olduğunu belirten Trump, İran'ın bunun gerçekleşmesini istediğini ve "artık bıktığını" savundu.

HÜRMÜZ İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATILACAK

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunun düzenlenmesine yardımcı olacağını ve pek çok olumlu adım atılacağını kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyi yükleyeceğiz ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bulunacağız. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi bu, Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir."

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.