Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ateşkesin ardından İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın şiddetlenerek devam ederken, dün Trump İran'a çok sert bir saldırı planlandığını açıklamıştı. Saldırıya 1,5 saat kala ateşkes kararını açıklayan Trump İran'la 10 maddelik planın kabul edildiğini duyurdu. Tahran yönetimi ateşkesi doğrularken, "ABD'yi 10 maddelik planı kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde ettik" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 08:19

ve İsrail'in 'a 28 Şubat günü başlattığı saldırılar aylardır devam ederken, dün 'tan çok kritik bir açıklama geldi. "İran medeniyetini yok edeceğiz" diyen Trump gece saatlerinde yapılacak saldırının sinyalini vermişti. Saldırıların gece 03.00'da başlayacağını açıklayan Trump planlanan saldırıya sadece 1,5 saat kala İran ile ateşkesin kabul edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı planı, Trump'ın İran ile 2 haftalık ateşkes anlaşması yaptığını duyurmasıyla sona erdi.
Trump, planlanan saldırıdan 1,5 saat önce İran ile ateşkesin kabul edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan öneriyi kabul ederek İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya aldığını açıkladı.
İran yönetimi, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde ettiğini belirtti.
İran'a göre ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti.
Müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına ve en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasına karar verildi.
2 HAFTALIK ATEŞKESİ DUYURDU

ABD Başkanı, 'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir olacaktır." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR ZAFER"

Ateşkesi doğrulayan Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulundu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti" ifadelerini kullandı.

"ABD TARAFINDAN SUNULAN TÜM PLANLAR REDDEDİLDİ"

Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İRAN'DAN ABD'YE SUNULAN 10 MADDE

Madde NumarasıAçıklama
1Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
2Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi
3ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
4Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması
5İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi
6Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması
7Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
8Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
9İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması
10Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması
