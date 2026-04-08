ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat günü başlattığı saldırılar aylardır devam ederken, dün Trump'tan çok kritik bir açıklama geldi. "İran medeniyetini yok edeceğiz" diyen Trump gece saatlerinde yapılacak saldırının sinyalini vermişti. Saldırıların gece 03.00'da başlayacağını açıklayan Trump planlanan saldırıya sadece 1,5 saat kala İran ile ateşkesin kabul edildiğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ateşkesin ardından İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık' ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı planı, Trump'ın İran ile 2 haftalık ateşkes anlaşması yaptığını duyurmasıyla sona erdi. Trump, planlanan saldırıdan 1,5 saat önce İran ile ateşkesin kabul edildiğini duyurdu. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan öneriyi kabul ederek İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya aldığını açıkladı. İran yönetimi, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde ettiğini belirtti. İran'a göre ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti. Müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına ve en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasına karar verildi.

2 HAFTALIK ATEŞKESİ DUYURDU

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR ZAFER"

Ateşkesi doğrulayan Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulundu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti" ifadelerini kullandı.

"ABD TARAFINDAN SUNULAN TÜM PLANLAR REDDEDİLDİ"

Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İRAN'DAN ABD'YE SUNULAN 10 MADDE