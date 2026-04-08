Ateşkesin ardından İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat günü başlattığı saldırılar aylardır devam ederken, dün Trump'tan çok kritik bir açıklama geldi. "İran medeniyetini yok edeceğiz" diyen Trump gece saatlerinde yapılacak saldırının sinyalini vermişti. Saldırıların gece 03.00'da başlayacağını açıklayan Trump planlanan saldırıya sadece 1,5 saat kala İran ile ateşkesin kabul edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.
Ateşkesi doğrulayan Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulundu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
|Madde Numarası
|Açıklama
|1
|Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
|2
|Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi
|3
|ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
|4
|Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması
|5
|İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi
|6
|Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması
|7
|Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
|8
|Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
|9
|İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması
|10
|Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması