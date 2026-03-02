Trump'a İran eleştirileri! ABD'de sesler yükseldi: 'Bu bilinçli bir saldırganlık'

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 3. gününde de devam ediyor. ABD ve İsrail'in saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor. ABD'de ise saldırılar Demokratların eleştirilerine neden oldu. Birçok isim Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"DEĞERLERİMİZLE UYUŞMUYOR"

Demokrat Temsilci Eric Swalwell, İran'a yönelik saldırıları "değerlerimizle bağdaşmıyor" diyerek eleştirirken, Senatör Mark Kelly, Trump yönetimini, bir sonraki adımı düşünmeden fevri hareket etmekle suçladı.

"ABD'LİLERİ TEHLİKEYE ATTI"

California Valisi Gavin Newsom ve Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro ise Trump'ın yaklaşımının ABD'lileri tehlikeye attığını ve ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını zedelediğini savundu.

ÇÖZÜM YOLLARI KASITLI OLARAK TERK EDİLDİ

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna ve Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, diplomatik seçeneklerin göz ardı edildiğini belirtti. Trump'ın kararlarını "bilinçli saldırganlık" olarak nitelendiren ikili, barışçıl çözüm yollarının kasıtlı olarak terk edildiğini savundu.

"ÜLKEYİ BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİ"

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy de İran'a saldırıları "felaket" ve "yasa dışı" olarak nitelendirerek, Trump'ın "ülkeyi bataklığa sürüklediğini" değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Ruben Gallego, Trump yönetimini insanların hayatını riske atmakla suçladı.