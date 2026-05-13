MEB, okullarda artan şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital dünya ile birlikte daha da yayılan şiddet olayların önüne geçilmesi adına üzerinden çalışılan “Duygu Değer Temelli Esenlik Projesi”nin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. 3 aşamadan oluşan proje, saha çalışmalarının ardından 40 ilde pilot uygulamasına başlandı.

HABERİN ÖZETİ MEB projeyi duyurdu! 40 ilde uygulanmaya başlandı: 3 aşamalı uygulanacak MEB, okullarda artan şiddet olaylarına karşı, dijital ortamdaki şiddeti önlemeyi hedefleyen 3 aşamalı "Duygu Değer Temelli Esenlik Projesi"ni 40 ilde pilot uygulamaya başlattı. Proje, çocukların dijital içerikleri duygu ve değer süzgecinden geçirmesini, mahremiyetlerini ve başkalarının haklarını korumasını, sorumlu bir dijital duruş geliştirmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 bin öğrenci ve öğretmenle görüşmeler yapıldı ve elde edilen verilerle dijital esenlik içerikleri hazırlandı. Projenin aşamaları arasında model oluşturma, eğitim içeriği üretimi ve dijital platform kurulumu yer alıyor. Proje, nezaket, adalet, sorumluluk, empati, saygı ve mahremiyet gibi temel değerleri merkeze alıyor. Pilot uygulamalar ortaöğretim düzeyinde 23 okulda tamamlanırken, ilkokul düzeyinde 40 ilde devam ediyor.

"SORUMLU VE BİLİNÇLİ BİR DİJİTAL DURUŞ"

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Tekin, dijital çağın risklerine karşı çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız Duygu Değer Temelli Dijital Esenlik Projemiz, bu bütüncül bakış açısının dijital çağdaki en önemli başlıklarından biri olarak ilerliyor. Hedefimiz; çocuklarımızın dijital ortamda karşılaştıkları içerikleri duygu ve değer süzgecinden geçirebilmeleri, mahremiyetlerini ve başkalarının haklarını koruyabilmeleri, sorumlu ve bilinçli bir dijital duruş geliştirebilmeleridir.”

10 BİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tekin, projenin temel amacını ise “çocukların hem kendi duygularının farkına varması hem de dijital ortamda değer temelli davranışları kalıcı hale getirmesi” sözleriyle özetledi. Proje kapsamında Ankara ve İstanbul’da yaklaşık 10 bin öğrenci ve öğretmenle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Tekin, elde edilen veriler doğrultusunda dijital esenlik içeriklerinin hazırlandığını ve farklı kademelerde pilot uygulamaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Tekin, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine değinerek şunları söyledi:

“Evlatlarımız bir içerikle karşılaştığında ne hissettiğini fark edebilmeli, paylaşım yaparken mahremiyetini gözetebilmeli, yorum yazarken başkalarının haklarını dikkate alabilmelidir. Zorbalıkla karşılaştığında ya da yanlış yönlendirmeye maruz kaldığında başvurabileceği güvenli yolları bilmesini istiyoruz.”

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI ORTAYA ÇIKACAK"

Tekin, hazırlanacak platformun yalnızca uzmanlar tarafından değil, çocukların katılımıyla şekilleneceğini vurguladı:

“Önümüzdeki süreçte çocuklarımızın da görüşlerini alacağız. Öğretmenlerimizin gözlemi, ailelerimizin hassasiyeti, akademisyenlerin birikimi ve çocuklarımızın kendi deneyimi birleştiğinde çok daha güçlü bir yapı ortaya çıkacaktır.”

Ailelere de önemli bir rol düştüğünü ifade eden Tekin, dijital dünyada en güçlü koruyucu unsurun evde kurulan güven ilişkisi olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, medya kuruluşları, dijital içerik üreticileri ve teknoloji şirketlerine de çağrıda bulunarak çocukların gelişimini merkeze alan bir içerik anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Çocuklarımızın ilgisini çeken her içerik, onların güvenliğini ve iyiliğini de gözetmelidir. Bakanlık olarak dijital çağda güçlü, bilinçli ve değer temelli bireyler yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

PROJEDE ÜÇ AŞAMALI PLAN HEDEFLENİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Duygu Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi ile öğrencilerin dijital ortamlarda daha bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak gelişmesi amaçlanıyor.

Üç aşamalı olarak planlanan projede; dijital esenlik modelinin oluşturulması, eğitim içeriklerinin hazırlanması ve dijital platformun geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında nezaket, adalet, sorumluluk, empati, saygı ve mahremiyet gibi temel değerler merkeze alınıyor.

Aşama Hedeflenen Çalışma 1. Model Oluşturma Dijital esenlik kavramının teorik çerçevesinin çizilmesi. 2. İçerik Üretimi Nezaket, adalet, empati ve mahremiyet odaklı eğitim materyalleri. 3. Platform Kurulumu Çocuklar için güvenli, etkileşimli ve etik bir dijital platform.

40 İLDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Ankara ve İstanbul’da yürütülen saha çalışmalarının yanı sıra farklı eğitim kademelerinde pilot uygulamalar hayata geçirildi. Ortaöğretim düzeyinde 23 pilot okulda çalışmalar tamamlanırken, ilkokul düzeyindeki uygulamalar 40 ilde devam ediyor.

Projenin bir sonraki aşamasında ise çocuklar için güvenli, etik ilkelere dayalı ve etkileşimli bir dijital esenlik platformu oluşturulması planlanıyor.