Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

16 ton altın tutan dev şirket açıkladı: Fazla yükseliyor dikkat edin!

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekerken, yaklaşık 16 ton altın stoğuna sahip büyük bir mücevher şirketinin yöneticisi Joy Alukkas yatırımcılara temkin çağrısı yaptı.

Küresel piyasalarda son dönemde hızla yükseliyor. Bu hareketlilik yalnızca yatırımcıların değil, mücevher sektörünün de gündeminde. Yaklaşık 16 tonluk altın stoğuna sahip büyük bir mücevher şirketinin yöneticisi Joy Alukkas, piyasadaki son gelişmelere ilişkin yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

16 ton altın tutan dev şirket açıkladı: Fazla yükseliyor dikkat edin!

Alukkas’a göre son dönemde yaşanan küresel belirsizlikler, altına olan talebi ciddi biçimde artırmış durumda. Talep yükseldikçe fiyatlar da kısa sürede önemli ölçüde yukarı çıktı. Ancak işte tam da bu noktada piyasadaki hareketliliğin riskler barındırdığına dikkat çekiliyor.

“HIZLI YÜKSELİŞ DALGALANMA GETİREBİLİR”

Şirket yetkilisi, altının tarih boyunca güvenli liman olarak görüldüğünü hatırlatıyor. Yine de özellikle kısa vadeli fiyat hareketlerinin yatırımcılar açısından sürprizler yaratabileceğini söylüyor. Yani doğrusu şu: Piyasada hızlı yükselişler yaşandığında, ani geri çekilmeler de mümkün. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

16 ton altın tutan dev şirket açıkladı: Fazla yükseliyor dikkat edin!

SANAYİ METALLERİ DE GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan bazı finans çevreleri, önümüzdeki dönemde yatırımcı ilgisinin yalnızca altına yönelmeyebileceğine işaret ediyor. Özellikle enerji dönüşümü, elektrikli araç üretimi ve teknoloji yatırımlarındaki artışın, bakır gibi sanayi metallerinin önemini daha da artırabileceği ifade ediliyor.

16 ton altın tutan dev şirket açıkladı: Fazla yükseliyor dikkat edin!
