17 Haziran döviz fiyatlarında son durum... Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatı

17 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:11

17 Haziran 2024 Pazartesi dolar ve Euro fiyatları araştırılmaya başlandı.

Haftanın ilk günü ve bayramın ikinci gününde dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor.

BUGÜNKÜ DOLAR KURU KAÇ TL?

Döviz kurları, yatay da olsa yüksek ivmesini devam ettiriyor.

Alım satım fırsatını kaçırmak istemeyen yatırımcı döviz kurlarını takip ediyor.

Bankalar arası piyasada döviz kurlarında 17 Haziran 2024 sabah saatleri itibariyle 32.69 TL'den alınan dolar 32.76 TL'den satılıyor.

Euro 35 TL'den alınırken 35.09 TL'den satılıyor.

İngiliz sterlini ise 41.43 TL'den alınırken 41.55 TL'den satılıyor.

BAYRAMDA DÖVİZ FİYATLARI NASIL?

Dolar

Alış: 32,6932 TL

Satış: 32,7665 TL

Euro

Alış: 35,001 TL

Satış: 35,0952 TL

Sterlin

Alış: 41,4330 TL

Satış: 41,5541 TL