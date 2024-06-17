Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>17 Haziran döviz fiyatlarında son durum... Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatı

17 Haziran döviz fiyatlarında son durum... Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:11
17 Haziran döviz fiyatlarında son durum... Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatı

Bugün canlı dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar kuru fiyatları 17 Haziran 2024 Pazartesi günü döviz bürolarına gidecek olanlar tarafından sorgulanıyor. İç ve dış piyasadaki anlık değişimler dolar ve Euro fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

17 Haziran 2024 Pazartesi dolar ve Euro fiyatları araştırılmaya başlandı.

Haftanın ilk günü ve bayramın ikinci gününde dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. 

BUGÜNKÜ DOLAR KURU KAÇ TL?

 Döviz kurları, yatay da olsa yüksek ivmesini devam ettiriyor.

17 Haziran döviz fiyatlarında son durum... Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatı - 1. Resim

Alım satım fırsatını kaçırmak istemeyen yatırımcı döviz kurlarını takip ediyor.

Bankalar arası piyasada  döviz kurlarında 17 Haziran  2024 sabah saatleri itibariyle 32.69 TL'den alınan dolar 32.76 TL'den satılıyor.

Euro 35 TL'den alınırken 35.09 TL'den satılıyor.

İngiliz sterlini ise 41.43 TL'den alınırken 41.55 TL'den satılıyor.

17 Haziran döviz fiyatlarında son durum... Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatı - 2. Resim

BAYRAMDA DÖVİZ FİYATLARI NASIL?

Dolar

Alış: 32,6932 TL
Satış: 32,7665 TL

Euro

Alış: 35,001 TL
Satış: 35,0952 TL

Sterlin

Alış: 41,4330 TL
Satış: 41,5541 TL

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...