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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:21

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Altında 3900 dolar, gram altında ise 6000 TL senaryosu gündemde. Peki yıl sonunda altın yatırımcısını neler bekliyor? Ekonomist Zafer Ergezen, petrol fiyatları ve savaşın seyrinin altının yönünü belirleyeceğini vurgularken, olası barış senaryosunda piyasalarda yaşanabilecekleri anlattı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:21

piyasasında, jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatlarının baskısı hissediliyor. Ekonomist , canlı yayınında altın piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber'de altın piyasasının jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle yakın vadede yatay bir seyir izlemesini beklediğini belirtti.
Ons altının 4100-4150 bandında güçlü talep gördüğünü ancak jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin yükseliş trendini zorlaştırdığını ifade etti.
Yeni alım yapacak yatırımcılara mutlaka destek seviyelerinde ve parçalı alımlar yapmalarını tavsiye etti.
Petrol fiyatlarında geri çekilme görülmeden altında daha iyimser bir tablo beklemiyor.
FED'in faizleri sabit tutması durumunda altının etkisinin nötr, faiz artırması durumunda ise gram altında 6000-6300 TL bandına geri çekilme görülebileceğini belirtti.
Savaşın sona ermesi durumunda yıl sonuna kadar ons altında 4800 dolara kadar bir hareket öngörüyor.
2027'de ise ons altında 5000-5200 dolar bandı hedeflenebileceğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Ons altının 4100-4150 bandında güçlü bir talep gördüğünü ancak jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle yakın vadede yatay bir piyasa beklediğini ifade etti. Ergezen, "Petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görene kadar yükseliş trendlerini görmek çok olası değil. Bu ortamda yeni alım yapacak yatırımcılar için mutlaka destek seviyelerinde ve parçalı alımlar yapmak en sağlıklısı olacaktır" dedi.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

İşte Ergezen'in konuşmasından satır başları...

"Altın fiyatları şu anda önemli destek seviyelerine gelmiş durumda. 4.100-4.150 dolar bandında oldukça güçlü talep gördü. Ancak bu, fiyatların buradan yukarı yönlü yeni bir trend oluşturacağı anlamına gelmiyor. Bir süre daha yatay seyir bekliyorum.

Belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta jeopolitik riskler, diğer tarafta ABD-İran savaşı var. Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine, dolayısıyla faizlerin de yüksek kalmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda hem altın hem de gümüş tarafında yükseliş trendi görmek çok olası değil. Bu nedenle baskının bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Petrol fiyatlarında geri çekilme gördüğümüzde altına daha iyimser bakmaya başlayabiliriz.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

YENİ ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Yeni alım yapacak yatırımcılar için destek seviyelerinde kademeli alım yapmak önemli. Bunun için paranızı beşe bölerek her destek seviyesine gelindiğinde bir birim alım yapmak en sağlıklı yöntem olacaktır.

Altın fiyatları, geçtiğimiz yıla kıyasla oldukça geri çekilmiş durumda. 4.150 dolar bandı önemli bir destek seviyesi. Ancak bu seviyenin altına sarkma ihtimali de var. hâlâ yüksek olduğu için 3.900-4.000 dolar bandına kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. Bu nedenle temkinli hareket etmekte fayda var. Petrol fiyatları geri çekilene kadar yatay bir piyasa görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

KÂR REALİZASYONU YAPMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Bu dönemde kâr realizasyonu yapılması her seviyede sağlıklı olmayabilir. Riskin yüksek olduğu ve temkinli olunması gereken dönemlerde yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesini söyleyebilirim.

Altında 4.400 dolar seviyesine doğru bir hareket görürsek bu bölge satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 4.150 dolar bandı ise önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelerde kâr realizasyonu yapılmasını çok beklemiyorum.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorsanız mevcut seviyelerden kâr realizasyonu yapıp 4.000 dolar seviyelerini beklemek mümkün. Ancak bu oldukça riskli bir piyasada alınacak bir karar olacaktır.

Gram altın tarafında 6.500-6.600 TL bandı önemli. Bu seviyeler, ons altında konuştuğumuz 4.150 dolar seviyesine karşılık geliyor. Petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorsak gram altında 6.300 TL seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Böyle bir senaryoda mevcut seviyelerden kâr realizasyonu yapılabilir.

Bununla birlikte piyasa oldukça riskli. Bu nedenle mümkün olduğunca yükselişlerde kademeli kâr realizasyonu yapmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gram altında 7.200 TL bandına doğru bir hareket görürsek kademeli kâr realizasyonu yapmak daha sağlıklı olabilir.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

FED faizleri sabit tutarsa etkinin büyük ölçüde nötr olacağını düşünüyorum. Altının bundan çok fazla olumsuz etkilenmesini beklemiyorum. Yatay seyir devam edebilir.

Ancak FED'in faiz artırması piyasalar açısından sürpriz olur. Çünkü mevcut beklentiler faizlerin sabit tutulması yönünde. Faiz artırımı, dolar endeksinin güçlenmesi ve altının geri çekilmesi anlamına gelir. Böyle bir durumda gram altında 6.000-6.300 TL bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz.

Özetle, faiz artırımı altın için olumsuz olur. Faizlerin sabit tutulması ise nötr, hatta bir miktar pozitif değerlendirilebilir.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

ALTINDA YIL SONUNA KADAR HANGİ SEVİYELER GÖRÜLEBİLİR?

Bugün itibarıyla savaşın sona erdiği haberinin gelmesi en olumlu senaryo olacaktır. Bu gelişme petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde aşağı çekebilir. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve faiz beklentilerini de aşağı yönlü etkiler.

Böyle bir durumda altında önce 4.400 dolar bandına, ardından 4.600 dolara ve hatta 4.800 dolar seviyelerine doğru bir hareket görülebileceğini düşünüyorum.

Burada petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin boyutu önemli olacak. Altın 4.600-4.800 dolar bandına ulaşırsa sonrasında daha yukarı seviyelerin görülüp görülmeyeceğini petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak değerlendirmek gerekecek.

Savaşın sona ermesi durumunda petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme bekliyorum. Bu senaryoda altının 4.800 dolara ulaşması mümkün görünüyor. Bunun yıl sonuna kadar gerçekleşebilecek bir senaryo olduğunu düşünüyorum.

2027 yılının ise 2026'dan daha iyimser geçeceğini ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini düşünüyorum. Bu noktada 5.000-5.200 dolar bandı hedef olabilir.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

GRAM ALTIN FİYATLARINDA İŞÇİLİK VE İÇ PİYASA ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen yalnızca işçilik ücretleri değil, ülke içindeki arz ve talep dengesi de fiyatlamalarda etkili oluyor. Bu nedenle zaman zaman farklılıklar görülebiliyor. Piyasanın kendi dinamiklerine bağlı olarak marjlarda açılmalar yaşanabiliyor ve bunların etkisini özellikle gram altın fiyatlarında görebiliyoruz.

Ancak bu farklılıkların beklenmedik veya anormal boyutlarda olduğunu düşünmüyorum. Vadeli ya da spot piyasalarda yapılan işlemler nedeniyle zaman zaman marjlar açılabiliyor.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Bunlar arza, işçiliğe veya çeşitli operasyonel maliyetlere bağlı farklılıklardan kaynaklanabiliyor. Zaman içerisinde bu farklılıkların dengelendiğini ve belirli marjlar içerisinde hareket edildiğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte piyasalarda zaman zaman beklenmedik marj açılmaları da görüyoruz. Özellikle riskin arttığı ve altın fiyatlarının çok hareketli olduğu dönemlerde bu durum yaşanabiliyor. Üreticiler veya satıcılar, risklerini en aza indirmek ya da oluşan marjlardan yararlanmak amacıyla bu tür adımlar atabiliyor.

2026 sonu altın fiyatı için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTIN ALIYOR?

Uzun vadeye baktığımızda altın fiyatlarını ve merkez bankalarının rezerv tercihlerini etkileyen birden fazla değişken görüyoruz.

Ülkelere uygulanan yaptırımlar, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Çin ile ABD arasındaki tarife savaşları ve ikili ilişkiler bunların başında geliyor. ABD'nin 2025 yılında kredi notunun düşürülmesi de önemli bir gelişmeydi. Bunun yanı sıra enflasyonun yüksek seyretmesi, paranın değerini korumanın zorlaşması ve rezervlerde altının payını artırma isteği de etkili oluyor.

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde merkez bankaları rezervlerinde altının payını artırma eğilimine giriyor. Bütün bunlara baktığımızda altın talebini etkileyen yalnızca bir veya iki değişken değil, birden fazla faktör olduğunu görüyoruz.

Bu durum, önümüzdeki dönemde merkez bankalarının rezervlerinde altının payının artmaya devam edebileceğine işaret ediyor. Pandemi döneminde de gördüğümüz üzere küresel riskler, ülkelere yönelik yaptırımlar ve tarife savaşları, merkez bankalarının altının payını artırmasını ve dolara kıyasla altını daha fazla tercih etmesini destekliyor."

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#altın
#tgrt haber
#petrol fiyatları
#Zafer Ergezen
#Abd İran Savaşı
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