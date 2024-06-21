23-26 Haziran'da yapılacak SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde Türkiye ile ABD arasında 1 milyar dolarlık yatırım bekleniyor

21 Haziran 2024 16:40 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:39

İsviçre'den Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan altın ihracatı mayıs ayında düştü

İsviçre'den Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan altın ihracatı mayıs ayında düştü

Dünyanın en büyük yatırım etkinliği SelectUSA Yatırım Zirvesi 23- 26 Haziran 2024 tarihlerinde Maryland, Gaylord National Resort & Convention Center'da gerçekleştirilecek.

Zirve'de Türkiye ile ABD arasında 1 milyar doları aşkın yatırım anlaşmasının duyurulması bekleniyor.

SelectUSA Yatırım Zirvesi, yarı iletken, ilaç ve temiz enerji gibi birçok sektörden yatırımcılar için bir platform olacak.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FIRSATI

2024'teki SelectUSA Yatırım Zirvesi için geri sayım başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ticari yatırım etkinliği olan SelectUSA Yatırım Zirvesi, binlerce yatırımcıyı, işletmeyi, ekonomik kalkınma organizasyonunu ve sektör uzmanını bir araya getirecek.

Yeni bağlantılar oluşturmak ve ABD'de yatırım yoluyla büyüme fırsatlarını keşfetmek amacıyla 23-26 Haziran 2024'te yapılacak olan Zirve, Türkiye için de önemli fırsatlar barındırıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Arun Venkataraman, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir büyümenin eşiğinde olunduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde 1 milyar doları aşkın yatırım anlaşmasının duyurulması bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Venkataraman, Zirve'nin yatırımcılar ile ABD'nin ekonomik kalkınma kuruluşları arasında gerekli doğrudan bağlantıları sağlayacağını ifade etti.

Bu yıl SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde 5 bine yakın katılımcı ve 90'ı aşkın pazardan 2 bin 300'ün üzerinde yabancı yatırımcı bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN BÜYÜK BİR HEYET GİDECEK

Bu yıl zirveye Türkiye'den bugüne kadarki en büyük heyetin katılması bekleniyor.

Zirve'ye katılacak şirketlerin ilaç ve temiz enerji, tedarik zinciri, metal veya cam gibi geleneksel endüstri alanlarında faaliyet gösterdiği aktarıldı.