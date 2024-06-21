İsviçre'den Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan altın ihracatı mayıs ayında düştü
Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı Mayıs'ta geriledi. İsviçre'den Türkiye'ye yapılan ihracat mayısta yaklaşık 9,5 ton oldu.
İsviçre'nin Türkiye, Çin ve Hindistan'a yapılan altın ihracatı mayıs ayında düştü.
İsviçre’nin toplam altın ihracatı Mayıs ayında 103,4 ton oldu.
İsviçre'den Türkiye'ye yapılan ihracat mayısta yaklaşık 9,5 ton olarak gerçekleşti.
TÜRKİYE'YE YAPILAN ALTIN İHRACATI YÜZDE 5,3 DÜŞTÜ
İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, İsviçre’nin nisanda 123,6 ton olan toplam altın ihracatı mayıs ayında 103,4 tona düştü.
İsviçre'den Türkiye'ye yapılan ihracat mayısta yaklaşık 9,5 ton oldu.
Nisanda bu rakam 10 tona yakın seyrediyordu. Aylık bazda yüzde 5,3 düşüş yaşandı.
ÇİN VE HİNDİSTAN'A YAPILAN İHRACAT DA GERİLEDİ
İsviçre'nin Hindistan ve Hong Kong'a altın sevkiyatı mayısta sert düştü.
İsviçre mayıs ayında Çin'e 36,2 ton altın ihracatı yaptı. Nisan ayında bu veri 36,5 ton olmuştu.
Hindistan'a 14 ton olarak gerçekleşen altın ihracatı nisan ayında 24,6 ton seviyesindeydi.