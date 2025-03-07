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 | Kübra Çelepi

Ailelere yüzde 15 yeni evlilere yüzde 50 indirim! Bakan açıkladı: Yarın başlıyor

Bu yılın Aile Yılı ilan edilmesinin ardından tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler hayata geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, indirim uygulamasının 8 Mart’ta (yarın) başlayacağını ifade etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 12:03

Tren biletlerinde aile ve yeni evli indirimi başlıyor. Aile üyeleri, anne, baba, çocuklar, anneanne, babaanne ve dedeler de dahil olmak üzere birlikte seyahat edebilecek.

HIZLI TRENLERDE AİLE YILI İNDİRİMİ

Bu kapsamda tren seyahatlerinde ailelere yüzde 15, yeni evlenen çiftlere ise yüzde 50 indirim sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı.

İNDİRİM UYGULAMASI 8 MART'TA BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasının 8 Mart’ta (yarın) başlayacağını ifade etti.

HIZLI TREN SEFERLERİNDE AİLE İNDİRİMİ ŞARTLARI

  • Aile üyeleri, anne, baba, çocuklar, anneanne, babaanne ve dedeler de dahil olmak üzere birlikte seyahat edebilecek.
  • En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak.
  • 2025 yılında evlenen çiftler için 'Yeni Evli Tarifesi' devreye girecek ve bu çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.
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