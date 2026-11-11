AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Öğütken, "Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti'den 'maaşlar fonda değerlendiriliyor' iddiasına yalanlama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, parti genel merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddiaları reddederek, bu asılsız beyanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Öğütken, kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve partinin itibarını zedelemeyi amaçlayan bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Parti çalışanlarının maaşlarının düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırıldığını belirtti. Siyasi Partiler Kanunu gereğince partinin tüm gelir, gider ve hesaplarının Sayıştay tarafından denetlendiğini vurguladı. Bu tür açıklamalara yönelik hukuki süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

'SAYIŞTAY TARAFINDAN TİTİZLİKLE DENETLENMEKTEDİR'

Öğütken'in açıklamasında, "Bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma "ve siyasi çıkar devşirme çabalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiştir. AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir." ifadeleri yer aldı.

'İDDİALARI KESİN BİR DİLLE TEKRAREN REDDEDİYORUZ'

Açıklama şöyle devam etti: "Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir. Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız"

https://x.com/AhmetBOgutken/status/2120498557702598780?a=F1tsP-pvk3vFgG4Cuo8&s=20