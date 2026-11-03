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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:42

Altın yatırımcısına dev bankadan kritik uyarı!

Altın fiyatlarındaki düşüş, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı. Standard Chartered, ons altında 3.800 ve 3.500 dolar seviyelerine dikkat çekerken, satışların sürmesi halinde ABD doları ve Japon yeninin öne çıkabileceği uyarısında bulundu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Altın yatırımcısına dev bankadan kritik uyarı!
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:42

piyasasında düşüş baskısı sürerken İngiliz bankacılık devi Standard Chartered'dan yatırımcıları yakından ilgilendiren bir değerlendirme geldi. Banka, ons altının 4.000 seviyesinin belirgin şekilde altına gerilemesinin ardından yeni destek noktalarını açıkladı. Satışların derinleşmesi durumunda gözler 3.800 ve 3.500 dolar seviyelerine çevrilecek.

HABERİN ÖZETİ

Altın yatırımcısına dev bankadan kritik uyarı!

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Standard Chartered, altın piyasasındaki düşüş baskısının sürdüğünü belirterek ons altının 4.000 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle yeni destek noktaları ve olası güvenli liman alternatifleri hakkında bir değerlendirme yayınladı.
Standard Chartered'a göre ons altın 4.000 doların altına gerilerse 3.800 ve 3.500 dolar seviyeleri destek noktası olarak izlenecek.
Piyasalardaki satış baskısının arkasında teknoloji hisselerine yönelik endişeler, borsalardaki kayıplar ve yatırımcıların nakit ihtiyacı bulunuyor.
Kısa vadede altının yatırımcıları koruma özelliğinden çok, nakit ihtiyacını karşılama işlevinin öne çıkabileceği belirtildi.
Altın ve ABD doları arasındaki negatif korelasyonun tersine dönebileceği ve altındaki düşüşün sürmesi halinde yatırımcıların yeniden dolara yönelebileceği öngörülüyor.
Standard Chartered'a göre altındaki satışların derinleşmesi durumunda ABD doları ve Japon yeni öne çıkabilir.
Merkez bankalarının dolar cinsinden varlıklarını azaltmak isteyenlerin Japon yenini alternatif olarak değerlendirebileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Standard Chartered analisti Steve Englander, müşterileriyle paylaştığı notta altının kısa vadeli teknik görünümünün zayıf kaldığını belirtti. Englander'a göre değerli metaldeki aşağı yönlü hareket devam ederse 3.800 dolar ilk önemli destek olarak izlenecek. Bu seviyenin ardından ise 3.500 dolar gündeme gelebilecek.

Altın yatırımcısına dev bankadan kritik uyarı!

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN SATILIYOR?

Piyasalardaki satış baskısının arkasında yalnızca altına özgü gelişmeler bulunmuyor. Teknoloji hisselerine yönelik artan endişeler, borsalardaki kayıplar ve yatırımcıların nakit ihtiyacı, değerli metaller üzerinde de baskı yaratıyor.

Englander, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalar karşısında nakit elde edebilmek için altın ve gümüş gibi kolayca paraya çevrilebilen varlıklarını satışa çıkardığını belirtti.

Bu durum, normal şartlarda güvenli liman olarak görülen altının neden düşüş dönemlerinde satış baskısıyla karşılaşabildiğini de açıklıyor. Bankaya göre kısa vadede altının yatırımcıları koruma özelliğinden çok, nakit ihtiyacını karşılama işlevi öne çıkabilir.

ALTIN İLE DOLAR ARASINDAKİ DENGEDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Standard Chartered'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise altın ile ABD doları arasındaki ilişki oldu. Banka, son bir yılda iki varlık arasındaki korelasyonun güçlü şekilde negatif seyrettiğini belirtti. Bu tablo, yatırımcıların altın alabilmek için dolar sattığına işaret ediyor olabilir.

Ancak Englander, söz konusu eğilimin tersine dönebileceği görüşünde. Altındaki düşüşün sürmesi halinde yatırımcıların yeniden dolara yönelmesi, küresel piyasalarda güvenli liman tercihlerinin değişmesine yol açabilir.

Altın yatırımcısına dev bankadan kritik uyarı!

DOLAR VE JAPON YENİ ÖNE ÇIKABİLİR

Standard Chartered'a göre altındaki satışların derinleşmesi durumunda ABD doları ve Japon yeni, diğer önemli para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterebilir.

Bankanın analizinde güvenli liman olarak değerlendirilebilecek alternatiflerin giderek azaldığına da dikkat çekildi. Euro, siyasi ve mali belirsizliklerin baskısı altında bulunurken sterlin üzerindeki siyasi soru işaretleri devam ediyor. İsviçre frangı G10 ülkeleri arasında en düşük getirili para birimi olarak değerlendirilirken Avustralya doları ise yüksek oynaklığı nedeniyle daha riskli görülüyor. Bu tablo, riskten kaçınmak isteyen yatırımcılar açısından dolar ve Japon yenini öne çıkarıyor.

MERKEZ BANKALARI JAPON YENİNE YÖNELEBİLİR

Standard Chartered'ın değerlendirmesinde Japon yenine ayrı bir parantez açıldı. Englander, dolar cinsinden varlıklarını azaltmak isteyen merkez bankalarının Japon yenini alternatif olarak değerlendirebileceğini belirtti.

Japon devlet tahvillerinin getirilerindeki yükselişin yen açısından destekleyici olduğunu ifade eden analist, para biriminin görece düşük değerlemesi ve piyasa hareketlerine karşı daha sınırlı duyarlılığının da avantaj sağlayabileceğini kaydetti.

 

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ETİKETLER
#altın
#Dolar
#Japon Yeni
#Standard Chartered
#Steve Englander
#Ekonomi
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