Altında düşüş hızlandı: Son 6 haftanın 5'i kayıpla geçti

Altın piyasasında son haftalarda hakim olan düşüş eğilimi yeni haftaya girilirken daha belirgin hale geldi. Ons altın, haftayı yüzde 3,37 kayıpla 4.140,68 dolardan tamamladı.

Böylece değerli metalin son 6 aylık kaybı yüzde 11,41'e yükseldi. Altın açısından dikkat çeken bir başka veri ise haftalık performans oldu. Ons altın, son 6 haftanın 5'ini düşüşle kapattı. ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri, Fed'in ekim ayında faiz artıracağı yönündeki beklentileri ciddi biçimde azalttı. Normal şartlarda bu gelişmenin altına destek vermesi beklenirken tablo bu kez farklı oldu. Güçlenen dolar ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, faiz getirisi olmayan altının üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

Piyasaların yakından izlediği eylül ayı istihdam verileri, ABD iş gücü piyasasında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Tarım dışı istihdam eylül ayında yalnızca 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 89 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece aylık istihdam artışı yılın en düşük seviyesine geriledi. Dünya'dan Mutluhan Yıldız'ın haberine göre önceki aylara ilişkin rakamlar da aşağı yönlü revize edildi. Temmuz ve ağustos aylarının tarım dışı istihdam verileri toplam 60 bin kişi azaltılırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi. İşgücü piyasasında ortaya çıkan bu zayıflama, Fed'in ekim toplantısında faiz artıracağı beklentilerini aşağı çekti.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 23'E GERİLEDİ

CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 23'e düştü. Faizlerin mevcut seviyede tutulacağı beklentisi ise yaklaşık yüzde 77'ye çıktı.

Hafta içinde açıklanan ve Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesinin beklentilerin altında kalması da faiz artışı ihtimalinin gerilemesinde etkili oldu. Ancak enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 seviyesinde bulunması, yani Fed'in yüzde 2'lik hedefinin hâlâ üzerinde seyretmesi, fiyat baskılarına yönelik endişelerin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor. İşte altın açısından işlerin biraz karıştığı nokta da burada. Faiz artışı ihtimalinin düşmesi normalde değerli metal için destekleyici kabul edilirken, güçlü dolar ve yükselen uzun vadeli tahvil faizleri bu etkinin önüne geçti.

GÜÇLÜ DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILADI

ABD tahvil piyasasında istihdam verilerinin ardından kısa süreli bir sakinlik görüldü. Ancak bu hava uzun sürmedi ve günün ilerleyen saatlerinde tahvil satışları yeniden hız kazandı. Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişte petrol fiyatlarının beraberinde getirdiği enflasyon endişeleri, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek isteyen şirketlerin yüksek miktarlı borçlanmaları ve ABD'nin artan kamu borcuna ilişkin kaygılar öne çıktı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların hafta boyunca güç kazanmasına da katkı sağladı. Doların değer kazanması ise dolar üzerinden fiyatlanan altını daha pahalı hale getirerek değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı.

ALTINDA 6 AYLIK KAYIP YÜZDE 11,41'E ÇIKTI

Ons altın haftalık bazda yüzde 3,37 değer kaybederken, son 6 aylık düşüş yüzde 11,41'e ulaştı. Böylece altın, son 6 haftanın 5'ini kayıpla tamamlamış oldu. Yeni haftada ise yatırımcıların radarında doların seyri, ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik ve Fed'in para politikasına yönelik beklentiler olacak.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Yeni haftanın en kritik başlıklarından biri ABD'de açıklanacak eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri olacak. Zayıflayan istihdam piyasasının ardından gelecek enflasyon rakamları, Fed'in para politikasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olacak.

Fed'in bir sonraki faiz kararı ise 28 Ekim'de açıklanacak. Fifth Third Wealth Advisors Baş Yatırım Sorumlusu Chris Osmond da istihdam artışının 29 bin kişiyle beklentilerin oldukça altında kalmasının Fed'e ilişkin beklentileri değiştirdiğine dikkat çekti. Osmond, enflasyon yüksek seyretmeye devam ederken iş gücü piyasasının hızlı biçimde zayıflamasının, Fed'in önündeki politika seçeneklerini daha karmaşık hale getirdiğini belirtti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde de altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram altın serbest piyasada 6.542,72 liradan satılırken, günlük kayıp yüzde 0,76 seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10.768 lira, yarım altının 21.530 lira, Cumhuriyet altınının ise 42.935 lira seviyesinde. Tam altın 43.268,37 liradan satılırken, 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6.039,33 lira seviyesinde bulunuyor.