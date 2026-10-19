Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

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İstanbul
Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Küresel piyasalarda ons altın 4.181 dolar seviyesinde güne başlarken, serbest piyasada gram altın 6.662 TL’den alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın, yeni haftanın ilk saatlerinde de primli seyrini koruyor. İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi günü güncel altın, gümüş ve döviz fiyatları...
Altın piyasası yeni haftaya yeşil ibrede başladı. Geçtiğimiz hafta 6.532 TL seviyelerinden kademeli olarak yükselişe geçen gram altın, 19 Ekim Pazartesi sabahında serbest piyasada 6.662 TL seviyelerinde işlem görüyor. Son bir haftalık verilere bakıldığında kademeli toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde: