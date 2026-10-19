Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Küresel piyasalarda ons altın 4.181 dolar seviyesinde güne başlarken, serbest piyasada gram altın 6.662 TL’den alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın, yeni haftanın ilk saatlerinde de primli seyrini koruyor. İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi günü güncel altın, gümüş ve döviz fiyatları...

Altın piyasası yeni haftaya yeşil ibrede başladı. Geçtiğimiz hafta 6.532 TL seviyelerinden kademeli olarak yükselişe geçen gram altın, 19 Ekim Pazartesi sabahında serbest piyasada 6.662 TL seviyelerinde işlem görüyor. Son bir haftalık verilere bakıldığında kademeli toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde:

PİYASALARDA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (19 EKİM 2026)

Gram Altın: Alış 6.605,49 TL / Satış 6.662,12 TL

Alış 6.605,49 TL / Satış 6.662,12 TL Ons Altın: 4.181,76 $

4.181,76 $ Çeyrek Altın: Alış 11.071,41 TL / Satış 11.297,36 TL

Alış 11.071,41 TL / Satış 11.297,36 TL Yarım Altın: Alış 22.142,83 TL / Satış 22.594,72 TL

Alış 22.142,83 TL / Satış 22.594,72 TL Tam Altın: Alış 44.737,56 TL / Satış 45.189,45 TL

Alış 44.737,56 TL / Satış 45.189,45 TL Cumhuriyet Altını: Alış 45.568,33 TL / Satış 46.028,61 TL

Alış 45.568,33 TL / Satış 46.028,61 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 6.199,77 TL / Satış 6.262,39 TL

Alış 6.199,77 TL / Satış 6.262,39 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.858,36 TL / Satış 3.897,34 TL

Alış 3.858,36 TL / Satış 3.897,34 TL Reşat Altın: Alış 44.638,36 TL / Satış 45.089,25 TL

GÜMÜŞ VE PLATİNDE SON DURUM

Gümüş (Gram): Alış 91,96 TL / Satış 91,99 TL

Alış 91,96 TL / Satış 91,99 TL Platin: Alış 2.638,04 TL / Satış 2.640,54 TL

HAFTAYA BAŞLARKEN DÖVİZ VE PARİTE