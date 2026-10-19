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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:03

Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

Haftanın ilk gününde gözler altın fiyatlarına çevrildi! Güne yeşil ibrede başlayan piyasalarda gram ve ons altın yeni seviyelerini test ediyor. Ekranların sabah saatlerinde güncellenmesiyle birlikte yatırımcının merakla beklediği tablo netleşti. İşte 19 Ekim Pazartesi güncel altın ve döviz listesi...

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Editor
 Ümit Buget
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Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:03

Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Küresel piyasalarda ons 4.181 seviyesinde güne başlarken, serbest piyasada gram altın 6.662 TL’den alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın, yeni haftanın ilk saatlerinde de primli seyrini koruyor. İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi günü güncel altın, ve döviz fiyatları...

Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

Altın piyasası yeni haftaya yeşil ibrede başladı. Geçtiğimiz hafta 6.532 TL seviyelerinden kademeli olarak yükselişe geçen gram altın, 19 Ekim Pazartesi sabahında serbest piyasada 6.662 TL seviyelerinde işlem görüyor. Son bir haftalık verilere bakıldığında kademeli toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde:

Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

PİYASALARDA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (19 EKİM 2026)

  • Gram Altın: Alış 6.605,49 TL / Satış 6.662,12 TL
  • Ons Altın: 4.181,76 $
  • Çeyrek Altın: Alış 11.071,41 TL / Satış 11.297,36 TL
  • Yarım Altın: Alış 22.142,83 TL / Satış 22.594,72 TL
  • Tam Altın: Alış 44.737,56 TL / Satış 45.189,45 TL
  • Cumhuriyet Altını: Alış 45.568,33 TL / Satış 46.028,61 TL
  • 22 Ayar Bilezik: Alış 6.199,77 TL / Satış 6.262,39 TL
  • 14 Ayar Altın: Alış 3.858,36 TL / Satış 3.897,34 TL
  • Reşat Altın: Alış 44.638,36 TL / Satış 45.089,25 TL
Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

GÜMÜŞ VE PLATİNDE SON DURUM

  • Gümüş (Gram): Alış 91,96 TL / Satış 91,99 TL
  • Platin: Alış 2.638,04 TL / Satış 2.640,54 TL
Altında pazartesi sürprizi! Rakamlar sabah saatlerinde yenilendi: İşte gram, çeyrek ve ons fiyatları

HAFTAYA BAŞLARKEN DÖVİZ VE PARİTE

  • Dolar/TL: 49,5514 TL
  • Euro/TL: 55,6622 TL
  • Sterlin/TL: 66,0882 TL
  • Euro/Dolar Paritesi: 1,1225

 

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#altın
#gümüş
#Dolar
#Euro
#Sterlin
#Ekonomi
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