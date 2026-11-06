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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:49

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 644,42 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 10.623,55 puandan işlem görüyor. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Avrupa borsaları negatif seyrediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:49

borsaları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yatırımcılar bugün 'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 644,42 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 10.623,55 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 25.983,39 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,1 azalışla 49.934,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 8.115,87 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 19.356,98 puanda bulunuyor.

Yapay zeka alanındaki yüksek yatırım harcamalarının yeterli getiri sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru işaretleri ve veri merkezi yatırımlarının yavaşlayabileceği endişeleri, yatırımcıların risk iştahını baskılıyor. Küresel piyasalarda hisse senetlerinden çıkışlar sürerken güvenli liman arayışı tahvillere talebi artırıyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avro bölgesinde açılış işlemlerinde medya, sağlık ve perakende sektör endeksleri yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Şirket bilançolarında ise Alman ticari araç üreticisi Daimler Truck'ın bugün açıkladığı üçüncü çeyrek düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı, yıllık bazda yüzde 73 artarak 1 milyar 124 milyon avroya yükseldi. Şirket, 2026 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Fransız dış kaynak hizmetleri şirketi Teleperformance'ın hisseleri, yıl geneline ilişkin gelir büyümesi beklentisini düşürmesinin ardından yüzde 18 değer kaybetti.

Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisinin yayımladığı verilere göre, ülkede sanayi üretimi eylülde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

 

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#Avrupa
#ABD
#Stoxx Europe 600
#Ftse 100
#Dax 40
#Ekonomi
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