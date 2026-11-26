Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki sert dalgalanmalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi ve küresel ticarete ilişkin endişelerin tekrar artmasıyla karışık seyrediyor.

ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

Buna karşın olası tarifelerin Avrupa ülkelerini kayda değer ölçüde etkilemeyeceği yönündeki öngörüler, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

Teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi ve yatırımcıların defansif hisselere yönelmesi de Avrupa piyasalarını pozitif etkiledi.

Bu arada ABD'de Şükran Günü dolayısıyla pay piyasaları ve tahvil piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek. ABD'de piyasalar yarın ise yarım gün açık olacak.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Şükran Günü nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olabileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, aralık ayı için 0,7 puan artarak eksi 30,2 seviyesinde açıklandı. Piyasa beklentisi eksi 29,9 seviyesindeydi. Böylece veri beklentilerin altında kalırken tüketici güvenindeki zayıf görünüm sürdü.

Söz konusu gelişmelerle, saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,49 artışla 635 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 yükselişle 10.563 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,68 primle 25.149,50 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,19 kazançla 48.284 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,71 değer kazancıyla 18.955 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,64 kazançla 8.111 puanda işlem görüyor.