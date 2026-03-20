Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan müjdeyi verdi! 36 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini aktardı.

Bakan müjdeyi verdi! 36 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , farklı alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Bakan müjdeyi verdi! 36 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi

SGK geri ödeme listesine 36 yeni ilaç eklendi.
Eklenen ilaçların 27'si yerli üretimdir.
İlaçlar; hemofili, diyabet, enfeksiyon ve bağışıklık hastalıkları gibi farklı tedavi alanlarını kapsıyor.
Bu adım, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
