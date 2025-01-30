Bakanlık duyurdu: Bu şartı yerine getirenler her ay 5 bin TL alacak

30 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylere her ay düzenli destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Ancak bu ödemeden faydalanabilmek için, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınacak raporla engel oranının belirlenmesi gerekiyor. Engel oranı uygun olan bireyler, her ay 5.584 TL destek ödemesi alabiliyor.

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Engelli bireyler, yaşlılar, bakıma muhtaç vatandaşlar ve dar gelirli aileler için sağlanan sosyal yardımlar 2025 itibarıyla artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen yeni destek miktarları kapsamında, engelli vatandaşlar her ay düzenli olarak ödeme alacak.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına yapılan zamlar, engelli vatandaşlara ödenen destekleri de doğrudan etkiledi. Yeni düzenlemeye göre:

%40 ile %69 arasında engel oranına sahip bireyler için aylık 3.723 TL ödeme yapılacak.

%70 ve üzeri engel oranına sahip bireyler ise aylık 5.584 TL destek alacak.

Bu ödemeler, PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.

ENGELLİ AYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen bireylerin belirli şartları karşılaması gerekiyor:

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınmış bir sağlık raporuyla engel oranının tespit edilmesi,

2025 yılı için belirlenen gelir sınırının (7.368 TL) altında bir gelire sahip olunması,

Herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması.

Bu kriterleri sağlayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurularını yapabilir. Onaylanan başvurular sonucunda, hak sahipleri aylık ödemelerini düzenli olarak alabilecek.