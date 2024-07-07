Bir dönem Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'e aitti! 1200 şubeli ünlü kahve zinciri iflasa koşuyor

07 Temmuz 2024 16:00 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:59

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin tatil olacağı gün belli oldu

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin tatil olacağı gün belli oldu

Hadise'nin eski eşine ait ünlü kahveci dükkanı Gloria Jean's iflas ediyor.

Bir dönemler Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'e ait olan 1.200 şubeli dev kahve zinciri Gloria Jean's’in iflası istendi.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dosyaya göre, iflas talebi, bir inşaat şirketi tarafından yapıldı.

GLORİA JEAN'S İFLASA KOŞUYOR

Gloria Jean's Coffees'in Türkiye serüveni 1999 yılında İstanbul'da ilk şubesini açmasıyla başladı.

Türkiye'de Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Gloria Jean's, Hadise ile bir süre evli kalan iş insanı Mehmet Dinçerler’e aitti. Ancak Ticaret sicil gazetesine göre şirket geçen yıl mart ayından itibaren Uğur Bıkım’a ait görünüyor.

Gloria Jean's Coffees bugün dünya üzerinde yaklaşık 50 ülkede 1200'den fazla şubesinde hizmet veriyor.

Ancak Halk TV'nin haberine göre, Gloria Jean's’in iflası istendi.

İflas talepli davayı inşaat şirketi City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (Özyurt AŞ) açtı.

Alacaklı olduğunu iddia eden City Center, Gloria Jean's’in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini talep etti.