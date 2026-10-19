Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Borç ve icra iddiasıyla arıyorlar! Bakanlık vatandaşları iki adrese yönlendirdi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Vatandaşların borç bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Ödemelerin Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi önemle rica olunuyor.

ZİRAAT BANKASI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ ÖDEME KANALLARINDAN ÖDEYİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın borç bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, ödemelerini Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.