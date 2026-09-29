Sigaranın sağlık sistemine çıkardığı faturaya dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya tütün endüstrüsine yönelik yeni bir "sağlık vergisi" modeli üzerinde çalışıldığını söyledi. Ek vergi uygulanarak yıllık 40 ila 80 milyar liralık kaynak oluşturulabileceğine dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Sigara için ek vergi modeli önerisi: Tütün kaynaklı hastalıklara dikkat çekti Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sigaranın sağlık sistemine getirdiği yükü azaltmak amacıyla tütün endüstrisine yönelik yeni bir 'sağlık vergisi' modeli üzerinde çalışıldığını belirtti. Sigaranın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti yaklaşık 24 milyar dolar olarak açıklandı. Ailelerin sigara harcaması yılda yaklaşık 15 milyar doları bulurken, sigaraya bağlı hastalıkların tedavisi için harcanan miktar ise yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Önerilen yeni vergi modeliyle yıllık 40 ila 80 milyar liralık ek kaynak oluşturulması hedefleniyor. Bu ek vergilerin doğrudan sağlık bütçesine aktarılması planlanıyor. 1 Ocak 2015 sonrası doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanması ve 2040 yılından itibaren tüm tütün mamullerinin satışının durdurulması da gündemde.

Dr. Şevket Özkaya, sigara kullanımının hem aile bütçesine hem de sağlık sistemine ciddi bir ekonomik yük getirdiğini söyledi. Özkaya, tütün kullanımının Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin yaklaşık 24 milyar dolar olduğunu, ailelerin yalnızca sigara satın almak için yılda yaklaşık 15 milyar dolar harcadığını ve sigaraya bağlı hastalıkların tedavisi için yapılan harcamaların ise yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"SİGARAYA EK VERGİLERLE YILLIK 40 İLA 80 MİLYAR LİRALIK KAYNAK OLUŞTURULABİLİR"

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye de değinen Özkaya, tütün ürünlerinden kaynaklanan sağlık harcamalarına tütün endüstrisinin daha fazla katkı sağlamasını öngören bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Sigaraya bağlı hastalıkların sağlık bütçesine getirdiği maliyetin bir bölümünün "sağlık vergisi" olarak değerlendirilecek bir modelle tütün endüstrisinden karşılanmasının planlandığını belirten Özkaya, sistemin hayata geçmesi halinde yıllık 40 ila 80 milyar liralık kaynak oluşturulabileceğini ifade etti. Özkaya, 2010 yılından sonra pek çok ülkede benzer modellerin uygulandığını, tütün ve alkolden alınan ek vergilerin doğrudan sağlık bütçesine aktarıldığını söyledi.

EK VERGİLER DOĞRUDAN SAĞLIK BÜTÇESİNE AKTARILIYOR

Türkiye’de sigara kullanım oranlarının özellikle erkeklerde yüksek olduğuna dikkat çeken Özkaya, ortalama her iki erkekten birinin sigara kullandığını, 18 yaş üstü kadınlarda ise bu oranın dörtte bire ulaştığını belirtti. Özellikle genç kadınlarda sigara kullanımının hızla arttığını ifade eden Özkaya, "2010'dan sonra pek çok ülkede uygulanan benzer modelde tütün ve alkolden alınan ek vergiler doğrudan sağlık bütçesine aktarılıyor. Ülkemizde ortalama her iki erkekten birinin sigara kullandığını, 18 yaş üstü kadınlarda ise bu oranın dörtte bire ulaştığını ve özellikle genç kadınlarda sigara içme alışkanlığının hızla arttığını biliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını belirtti. Çocukları ve özellikle kız çocukları korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı ve satışının yasaklanması planlanıyor. Bu yasa İngiltere'de ve pek çok ülkede geçmekle birlikte, ülkemizde ayrıca 2040 yılından itibaren tüm tütün mamullerinin satışının durdurulabileceği planlanıyor" dedi.