BOTAŞ'tan açıklama: Şubatta doğal gaza zam gelecek mi?

31 Ocak 2025 12:47 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:48

BOTAŞ, 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Eskişehir elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? OEDAŞ Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri için açıklama yaptı

Eskişehir elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? OEDAŞ Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri için açıklama yaptı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ’ın açıkladığı tarifeye göre, konut aboneleri için dağıtım şirketlerine uygulanacak doğal gaz satış fiyatı 1000 metreküp için 5 bin 631 lira olarak belirlendi. Ekmek üreticileri için bu fiyat 8 bin 549 lira olurken, elektrik üretim amaçlı doğal gazın 1000 metreküpü ise 12 bin lira olarak açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2025’in ilk çeyreğinde herhangi bir zam yapılmayacağını belirtti.

ELEKTRİK FATURALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, 1 Şubat itibarıyla elektrikte kademeli fatura uygulamasına geçildi. Yeni düzenlemeye göre, aylık 417 kilovat saat tüketimin üzerinde kalan aboneler, sübvansiyon desteğinden çıkacak ve faturalarına gerçek maliyet yansıtılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu değişiklikten yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkileneceğini ifade etti. Yeni sistemle birlikte, 417 kilovat saat sınırını aşan tüketicilerin faturalarında ciddi artış yaşanacak. Örneğin, düzenleme öncesinde 1000 lira elektrik faturası ödeyen bir abone, tüketim sınırını aştığında yaklaşık 2 bin lira fatura ile karşılaşabilecek.