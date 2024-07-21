Dct Trading halka arz fiyatı açıklandı! Büyüklüğü 525 milyon TL olacak

21 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:33

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu, DCT Trading Dış Ticaret şirketinin halka arz başvurusunu onayladı. DCT Trading halka arz ile birlikte sermayesini 100 milyon TL’den 130 milyon TL’ye yükseltecek. Dct Trading halka arz tarihi, fiyatı ve katılım endeksine uygunluğu netleşiyor.

DCT TRADİNG HALKA ARZ FİYATI

Dct Trading Dış Ticaret halka arz fiyatı 14 TL olacak. Halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

Dct Trading halka arzında 37,500,000 pay dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü 525 milyon TL olacak.

Şirketin halka arz tarihi henüz netleşmedi.

DCT TRADİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Dct Trading halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı açıklanmadı.

Şirket ana pazarda işlem görecek ve bireysele eşit dağıtım yöntemi ile talep toplayacak.

Dct Trading halka açıklık oranı yüzde 28,85 olacak.

DCT TRADİNG KAÇ LOT VERİR?

Toplamda 37 milyon 500 bin adet lot dağıtılacak. Şirketin lot dağılımı da ilerleyen zamanda açıklanacak.

DCT TRADİNG NE İŞ YAPAR?

DCT Trading, tarım emtiası ticareti konusunda küresel ölçekte iş yapan bir kurumdur.

Türkiye’de üretilen pamuğu Çin, Pakistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine tüm lojistik süreçlerini yürüterek ulaştırır.

DCT TRADİNG BORSA KODU

DCT Trading BİST sembolü “DCTTR” olacak.