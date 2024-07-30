Düşük gelirli aileler bayram edecek! Uygun doğalgaz ve elektrik faturası ödeyecekler

30 Temmuz 2024 15:39 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:41

Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu

Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu

Fatura ödemelerinde yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, düşük gelirli haneleri sevindirecek haberi verdi. Doğalgaz ve elektrik faturaları için gelir düzeyine dayalı yeni bir ödeme sistemi hayata geçecek. Yeni düzenlemeye göre, düşük gelirli aileler daha uygun fatura ödeyecek.

FATURA ÖDEME SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Yüksek gelen faturalar vatandaşı ciddi oranda mağdur ediyor. Özellikle yüksek miktarlarda gelen elektrik faturaları yaz sıcağında adeta vatandaşları çarpıyor.

Yakın zamanda hayata geçirilecek olan yeni sistemle, doğalgaz ve elektrik faturaları gelir seviyesine göre değişen tarifelerle hesaplanacak. Yani düşük gelirli aileler daha az fatura ödeyecek.

DÜŞÜK GELİRLİLER DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK

Yeni düzenleme ile farklı gelir gruplarına özel enerji tarifeleri uygulanacak.

Bakanlık yetkilileri, düşük gelirli ailelerin desteklenmesi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Bu sistemle gelir veya tüketim artışına göre enerji tarifeleri kademeli olarak yükselecek. Böylece düşük gelirli hanelerin enerji maliyetleri düşecek.

Bu yeni faturalandırma modelinin kısa süre içinde uygulamaya konulması bekleniyor.

GELİRE DAYALI FATURALANDIRMA SİSTEMİ

Gelir seviyesi ve enerji tüketimi arttıkça, uygulanacak tarifeler de buna paralel olarak artacak. Bu sistem ile enerji maliyetleri adil bir şekilde dağıtılacak.