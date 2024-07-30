Düşük gelirli aileler bayram edecek! Uygun doğalgaz ve elektrik faturası ödeyecekler
Hükümet düşük gelire sahip aileler için harekete geçti. Doğalgaz ve elektrik faturaları ödemelerinde yeni sistemin hayata geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gelire dayalı faturalandırma sistemine geçiş yapacağını duyurdu.
Fatura ödemelerinde yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, düşük gelirli haneleri sevindirecek haberi verdi. Doğalgaz ve elektrik faturaları için gelir düzeyine dayalı yeni bir ödeme sistemi hayata geçecek. Yeni düzenlemeye göre, düşük gelirli aileler daha uygun fatura ödeyecek.
FATURA ÖDEME SİSTEMİ DEĞİŞECEK
Yüksek gelen faturalar vatandaşı ciddi oranda mağdur ediyor. Özellikle yüksek miktarlarda gelen elektrik faturaları yaz sıcağında adeta vatandaşları çarpıyor.
Yakın zamanda hayata geçirilecek olan yeni sistemle, doğalgaz ve elektrik faturaları gelir seviyesine göre değişen tarifelerle hesaplanacak. Yani düşük gelirli aileler daha az fatura ödeyecek.
DÜŞÜK GELİRLİLER DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK
Yeni düzenleme ile farklı gelir gruplarına özel enerji tarifeleri uygulanacak.
Bakanlık yetkilileri, düşük gelirli ailelerin desteklenmesi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bu sistemle gelir veya tüketim artışına göre enerji tarifeleri kademeli olarak yükselecek. Böylece düşük gelirli hanelerin enerji maliyetleri düşecek.
Bu yeni faturalandırma modelinin kısa süre içinde uygulamaya konulması bekleniyor.
GELİRE DAYALI FATURALANDIRMA SİSTEMİ
Gelir seviyesi ve enerji tüketimi arttıkça, uygulanacak tarifeler de buna paralel olarak artacak. Bu sistem ile enerji maliyetleri adil bir şekilde dağıtılacak.