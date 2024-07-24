Emekliler cuma gününü bekliyor! PTT hesaplarına gönderilecek

24 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:13

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son 6 aylık enflasyon farkı oranları bugün belli oluyor! Temmuz ayı memur ve kira zam oranları netleşecek

Son 6 aylık enflasyon farkı oranları bugün belli oluyor! Temmuz ayı memur ve kira zam oranları netleşecek

Son dakika! 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, İşte emekli, memur, SSK ve Bağ-Kurlu'nun alacağı zam oranı

Son dakika! 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, İşte emekli, memur, SSK ve Bağ-Kurlu'nun alacağı zam oranı

Emeklilerin gözü cuma gününe çevrildi. 2 milyon 441 bin 795 kişinin maaşları yükselecek. Zam farkları, 26 Temmuz'da hesaplara geçecek. SGK, toplam 11 milyar TL ödeme yapmış olacak. Her grubun ödemesi farklı dönemlerde farklı miktarlarla yapılacak.

FARK ÖDEMESİ CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Ödemeler, Banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. Emekliler, 26 Temmuz'da zam farklarını alabilecek.

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar, Temmuz ve Ağustos için iki maaş farkı alacak.

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlar için üç aylık maaş farkı yatacak.

HER GRUP FARKLI MİKTARLARDA ÖDEME ALACAK

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara;

Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında fark yatacak.