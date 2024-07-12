En düşük emekli maaşı için Erdoğan'dan 'Bu işi bitirin' talimatı! Cem Küçük rakam verdi, o tarihte belli olacak

12 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:43

Emekli maaşı arttı banka promosyonları en üst limite çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankaların tablosu

Emekli maaşı arttı banka promosyonları en üst limite çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankaların tablosu

10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği en düşük emekli maaşı zammı konusunda yine hareketli bir gün yaşanıyor. Dün yapılması beklenen ve emekliye ek zam çalışmalarında önemli bir adım olan “zam toplantısı” gerçekleşmedi. Belirsizlik sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili harekete geçti. Her bakanlık kendi içinde zam çalışmasını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bitirin bu işi' dedi.

EMEKLİYE EK ZAM TOPLANTISI YAPILMADI

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24,73 şeklinde zam alacağının netleşmesinin ardından AK Parti kurmayları kök maaşının düşüklüğünden dolayı zam alamayan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme çalışmalarına başladı.

Emekliye ek zam oranlarını belirlemek için ekonomi yönetiminin 11 Temmuz saat 15.30'da Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı yapılmadı.

Emeklilere yapılacak zam gittikçe belirsizliğe düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bitirin bu işi' talimatı verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM TALİMATI

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği ,iddia edildi.

Böylece en düşük emekli maaşına zam düzenlemesi için kulisler yeniden hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ortaya çıkacak formülün NATO Zirvesi dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı konuşuluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLUYOR

İddiaya göre daha önce parti toplantılarda yapılan çalışmalarda emekliye ek zam için net bir formül üzerinde karar verilemedi.

gündeme gelmeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalara hız verildi. Kulislerde ekonomi yönetiminin beklentiyi düşük tutmak istediği konuşuluyor. Formül gelmeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalara hız verildi.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin TL seviyelerine çıkartılacağı iddia ediliyor. Gelen son bilgilere göre emekliye seyyanen zammın gündemde olmadığı da ifade ediliyor.

ERDOĞAN'DAN "BU İŞİ BİTİRİN" ÇIKIŞI

Hafta başında, AKP'nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bu işi bitirin' talimatı geldi. Ek zam çalışmalarında son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyecek.

EK ZAM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Belirlenen düzenlemenin torba yasaya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği iddia edildi. Çalışmalar son bulduğunda gelecek hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

CEM KÜÇÜK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

En düşük emekli maaşı zammı için Cem Küçük rakam verdi. Küçük bu konuda önemli bilgiler paylaştı. Açıkladığı yeni rakam ile en düşük emekli maaşı 12.000 TL’ye çıkması bekleniyor.

Hükümetin bu konuda bir karar alması ve düzenlemeyi TBMM’den geçirmesi için kritik sürecin bu hafta son bulması bekleniyor.