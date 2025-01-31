Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

31 Ocak 2025 13:01 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 13:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5'ten 45'e indirdi. Bu adım, konut kredisi faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdi. Peki, 2 milyon TL'lik konut kredisi çekenler toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası​, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Kararın ardından konut kredisi faizlerinde de belirgin bir düşüş yaşandı. 31 Ocak 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 39’a kadar gerileyen konut kredisi faizleri, 1 Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Uzmanlar, faiz oranlarında yaşanan bu gerilemenin yıl boyunca sürebileceğini öngörüyor.

BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNE HIZLI TEPKİ VERDİ

Faizlerdeki bu düşüşe bankalar da hızla uyum sağlayarak konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. 2 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için belirlenen yeni faiz oranları ve aylık ödeme tutarları, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için daha cazip bir finansman imkânı sunuyor.

Faiz oranlarındaki bu düşüş, hem yatırımcılar hem ev sahibi olmak isteyen dar gelirli için önemli bir fırsat anlamına geliyor. Öte yandan, bankalar arasındaki faiz oranları ve ödeme koşulları farklılık gösterebildiği için kredi kullanmayı düşünenlerin detaylı bir araştırma yapması öneriliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.115.815 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 60.123,70 TL

Toplam Ödeme: 7.251.699 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 63.260,36 TL

Toplam Ödeme: 7.619.817 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 61.779,84 TL

Toplam Ödeme: 7.440.280 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.414.688 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 67.181,19 TL

Toplam Ödeme: 8.088.502 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.166.967 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06 TL

Toplam Ödeme: 8.113.787 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801,56 TL

Toplam Ödeme: 10.199.887 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.637.215 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 69.253,07 TL

Toplam Ödeme: 8.341.943 TL