Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Emlak Konut'tan dev kampanya: 102 bin konut, 45 yeni proje!

31 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:04

Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle gayrimenkul sektöründe hareketlilik beklenirken, Emlak Konut GYO 2025’te 102 bin bağımsız bölümü teslim ederek sektöre ivme kazandırmayı hedefliyor. 45 yeni ihale ve 5 milyar TL’lik yatırım fonuyla finansal büyümeyi destekleyen şirket, Türkiye’nin konut piyasasına güçlü bir dinamizm katmaya hazırlanıyor.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2025 yılına yönelik kapsamlı bir büyüme stratejisiyle sektöre ivme kazandırmayı hedefliyor. Şirketin Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024 yılında konut satışlarında yaşanan %20,6’lık artışla 1,5 milyon adet seviyesine ulaşıldığını belirterek, "Bu yükseliş, gayrimenkul piyasasındaki talebin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

FAİZ DÜŞÜŞÜ VE ARTAN PARA ARZI YATIRIMLARI DESTEKLEYECEK

Yılmaz, önümüzdeki dönemde faiz oranlarında beklenen düşüşlerin ve para arzındaki genişlemenin gayrimenkulü yatırımcılar için daha cazip hale getireceğini vurguladı. "Düşen faizler ve genişleyen likidite, gayrimenkulü hem güvenli hem de stratejik bir yatırım aracı haline getirecek" dedi.

FİNANSAL ENSTRÜMANLARLA YENİ BÜYÜME HAMLESİ

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış performansı ve 2025 stratejilerini değerlendirdiği toplantıda, finansal enstrümanlara daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu. Yılmaz, Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı fonlar ve gayrimenkul sertifikaları gibi araçların şirketin aktif büyüklüğünü ve gelirlerini artırmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Bu kapsamda Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefleyen şirket, yatırımcılarına sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlıyor. Yılmaz, "Bu fon, finansal esnekliğimizi artırarak stratejik projelerimize yatırım yapma fırsatı sunacak. Ziraat Portföy iş birliğiyle hayata geçireceğimiz bu model, sektörde önemli bir yenilik olacak" diye konuştu. Ayrıca, Gayrimenkul Sertifikaları (GYS) konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini ve detayların yakında paylaşılacağını ifade etti.

102 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE 45 YENİ İHALE

Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere 102 bin bağımsız bölüm teslim etmeyi hedefleyen Emlak Konut GYO, 2025 yılında 45 yeni ihale düzenleyerek 3 milyon metrekarelik arsa geliştirmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra, şirketin iştiraki Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş. (EPP) için halka arz sürecinin 2025 yılı içerisinde başlatılması da gündemde yer alıyor.