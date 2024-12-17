Florida’da fiziksel altın para dönemi başladı

17 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:12

ABD’de artan enflasyon ve ekonomik endişeler, alternatif para arayışını hızlandırdı. Florida’da başlatılan “Goldback” projesi ile altın, günlük alışverişlerde kullanılabilecek bir para birimi haline geldi.

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ABD’nin Florida eyaletinde, ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonun etkisiyle alternatif para birimlerine olan ilgi hızla artıyor. Goldback CEO’su Jeremy Cordon, bu yeni sistemle insanların altını doğrudan günlük alışverişlerinde kullanabileceklerini açıkladı.

Cordon, son yıllarda hayat pahalılığının ciddi şekilde hissedildiğini vurguladı. “Artık insanlar enflasyonu gerçekten fark ediyor. Market alışverişi iki kat pahalı, kiralar ödenemez hale geldi ve alıştıkları ürün paketleri giderek küçülüyor,” diyen Cordon, bu durumun insanları Bitcoin ve altın gibi alternatiflere yönlendirdiğini belirtti.

ALTINLA GÜNLÜK ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

Florida’da başlatılan Goldback sistemi, altının küçük ve değiştirilebilir parçalara bölünmesini sağlıyor. Bu sayede, insanlar altını doğrudan bir smoothie alırken ya da ev tadilatında ödeme yapmak için kullanabiliyor. Cordon, “Amacımız, altını bozdurup tekrar dolara dönme adımını atlamak. İnsanların altını ellerinde tutmasını ve doğrudan altınla ödeme yapmasını istiyoruz,” dedi.

Cordon’a göre bu trend kısa vadeli bir durum değil. “Son 50 yılda altına olan ilgi zaten artıyordu. Dolar bu süre zarfında değerinin %99’undan fazlasını kaybetti,” diye ekledi.

GOLDBACK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Goldback, benzersiz bir seri numarası taşıyan ve sahteciliğe karşı güvence sağlayan altın parçaları sunuyor. Şu ana kadar 6 eyalette uygulamaya geçirilen sistem, büyük bir ilgiyle karşılandı. Florida’daki lansmanla birlikte, özellikle büyük tutarlardaki altın paraların satışında ciddi talep oluştu.

Cordon, Goldback’in sadece büyük yatırımcıların değil, günlük kullanıcıların da ilgisini çektiğini belirtti. Şirket, bugüne kadar bir milyondan fazla yeni kullanıcıyı altınla tanıştırdı.

“ALTIN VE BİTCOİN’E YÖNELİM ARTIYOR”

Öte yandan, dünyaca ünlü yatırımcı Ray Dalio da yatırımcıları “güçlü para birimleri” olan altın ve Bitcoin’e yönelmeye çağırıyor. Küresel yatırım devi Blackrock da, 2025 yılı küresel raporunda ülkelerin rezervlerini dolardan çıkarıp altına kaydırdığını belirterek, altın ve Bitcoin’e yönelmenin önemine dikkat çekti.

Cordon, Bitcoin’in de “dolarsızlaşma” sürecinde önemli bir rol oynadığını kabul ederken, Goldback’in günlük kullanımlar için daha pratik bir çözüm sunduğunu ifade etti.

YAYGINLAŞMA PLANLARI

Goldback, şu anda 6 eyalette kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki dönemde daha fazla eyalette hayata geçirilmesi planlanıyor. Cordon, Florida’daki ön satışların beklenenden çok daha yüksek talep gördüğünü belirtti.

Altın, artık sadece yatırım aracı değil, günlük hayatın bir parçası olmaya hazırlanıyor. Florida’da başlayan bu sistem, gelecekte tüm dünyada “fiziksel altın paraya dönüş” tartışmalarını daha da alevlendirecek gibi görünüyor.