Gelinlikler bu mağazada sadece 1500 TL'ye kiralanıyor! Gelinlik mağazası açıldı

22 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:41

Türk gelinlikleri Avrupa, Asya ve Afrika'nın gözdesi oldu! Almanya'ya 7 bin 836 gelinlik gitti

Türk gelinlikleri Avrupa, Asya ve Afrika'nın gözdesi oldu! Almanya'ya 7 bin 836 gelinlik gitti

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin yeni evlenecek çiftler için yaşama geçirdiği Gelinlik Mağazası açıldı. Gelinlikler, Yunus Emre Millet Çarşısı’ndaki mağazada bin 500 TL gibi uygun bir fiyatla kiralanıp yeni evlenecek çiftleri büyük bir masraftan kurtarıyor.

GELİNLİK MAĞAZASI AÇILDI

Gelinlik modası her sezon farklı tasarımlar ve detaylarla kendini yenilerken, son dönemlerde fiyatlar cep yakmaya başladı.

Gelin adayları yüksek fiyatlar nedeniyle genellikle gelinliği kiralamayı tercih ediyor. Satın alma durumunda ise gelinlik fiyatları 65 bin TL'den başlıyor ve üst limitimiz bulunmuyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da çiftlere destek olmak adına Gelinlik Mağazası ile yeni evlenecek çiftler için uygun fiyatlı gelinlik kiralama hizmeti vermeye başladıklarını açıkladı.

Gelinlikler, Yunus Emre Millet Çarşısı’ndaki mağazada bin 500 TL gibi uygun fiyata kiralanıyor.

Yunus Emre Millet Çarşısı’nın birinci katında Gelinlik Mağazası açan Yunusemre Belediyesi, bin 500 TL’ye gelinlik kiralama hizmeti veriyor.

EVLENECEK ÇİFTLERE MADDİ DESTEK

Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklama, “Evlenecek olan çiftlerimize katkıda bulunmak amacıyla Gelinlik Mağazası’nı hizmete açtık. Gelinlik kiralama hizmetimiz ile düğün hazırlığı yapan çiftlerimize katkıda bulunacağız. Amacımız, onların mutlu günlerine katkı sağlamak ve maddi açıdan rahatlatmak” ifadelerini kullandı.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Yunus Emre Millet Çarşısı’ndaki Gelinlik Mağazası’na giderek başvuru yapabilir.

Gelinlik Mağazası ile evlenecek çiftlere maddi destek sağlanıyor.