Goldman Sachs CEO’sundan savaş uyarısı! 'Çok şaşırdım' diyerek piyasalar için süre verdi

İsrail ve ABD'nin cumartesi sabah saatlerinde İran'a başlattığı saldırıların ardından gözler piyasalara çevrilmişti. Piyasalar pazartesi gününün gelmesiyle ilk tepkiyi verdi. Tarihin en büyük zirvesi beklenirken, piyasalar savaşa beklenmedik bir tepki verdi. Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Orta Doğu’da savaşa piyasaların verdiği tepkiyi değerlendirdi. Sydney’de düzenlenen bir iş zirvesinde konuşan Solomon, piyasaların tepkisinin beklenmedik olduğunu belirtti.

Özetle

"PİYASALARIN BU TEPKİSİNE ŞAŞIRDIM"

Solomon, küresel piyasalardaki hareketleri yakından takip ettiğini belirterek, “Piyasa tepkisine bakıyorum ve büyüklüğüne göre piyasanın daha sakin tepki vermiş olmasına aslında şaşırdım” dedi.

Jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisine değinen Solomon, bu tür olayların ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemediği sürece piyasalarda genellikle sınırlı dalgalanmaya yol açtığını vurguladı. Solomon, "Yaşanan her şeyin birikimli bir etkisi ve çok daha sert bir reaksiyonu var. Şu ana kadar bu birikimli etkiyi görmedik. Ancak şu anda çok fazla bilinmeyen olduğu için spekülasyon yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK"

Solomon ayrıca yatırımcıların mevcut gelişmelerin sonuçlarını hemen fiyatlamayabileceğini belirterek, “Piyasaların kısa ve orta vadede yaşananların etkilerini gerçekten sindirmesi birkaç hafta sürecektir ve bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin edemem” değerlendirmesinde bulundu.