Goldman Sachs CEO’sundan savaş uyarısı! 'Çok şaşırdım' diyerek piyasalar için süre verdi

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Orta Doğu’daki savaşın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Piyasaların İran-İsrail savaşına beklenenden daha sakin tepki verdiğin söyleyen Solomon, "Piyasaların kısa ve orta vadede yaşananların etkilerini gerçekten sindirmesi birkaç hafta sürecektir" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs CEO’sundan savaş uyarısı! 'Çok şaşırdım' diyerek piyasalar için süre verdi
ve 'nin cumartesi sabah saatlerinde 'a başlattığı saldırıların ardından gözler piyasalara çevrilmişti. pazartesi gününün gelmesiyle ilk tepkiyi verdi. Tarihin en büyük zirvesi beklenirken, piyasalar savaşa beklenmedik bir tepki verdi. CEO’su David Solomon, Orta Doğu’da savaşa piyasaların verdiği tepkiyi değerlendirdi. Sydney’de düzenlenen bir iş zirvesinde konuşan Solomon, piyasaların tepkisinin beklenmedik olduğunu belirtti.

Goldman Sachs CEO’sundan savaş uyarısı! 'Çok şaşırdım' diyerek piyasalar için süre verdi

"PİYASALARIN BU TEPKİSİNE ŞAŞIRDIM"

Solomon, küresel piyasalardaki hareketleri yakından takip ettiğini belirterek, “Piyasa tepkisine bakıyorum ve büyüklüğüne göre piyasanın daha sakin tepki vermiş olmasına aslında şaşırdım” dedi.

Goldman Sachs CEO’sundan savaş uyarısı! 'Çok şaşırdım' diyerek piyasalar için süre verdi

Jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisine değinen Solomon, bu tür olayların ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemediği sürece piyasalarda genellikle sınırlı dalgalanmaya yol açtığını vurguladı. Solomon, "Yaşanan her şeyin birikimli bir etkisi ve çok daha sert bir reaksiyonu var. Şu ana kadar bu birikimli etkiyi görmedik. Ancak şu anda çok fazla bilinmeyen olduğu için spekülasyon yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK"

Solomon ayrıca yatırımcıların mevcut gelişmelerin sonuçlarını hemen fiyatlamayabileceğini belirterek, “Piyasaların kısa ve orta vadede yaşananların etkilerini gerçekten sindirmesi birkaç hafta sürecektir ve bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin edemem” değerlendirmesinde bulundu.

