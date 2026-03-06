Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Serhat Yıldız

Goldman'dan petrol piyasasına uyarı

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik risklerinin enerji akışını tehdit ettiğini belirterek petrol fiyatlarında yeni bir sıçrama ihtimaline dikkat çekti. Bankaya göre boğazın uzun süre kapalı kalması durumunda Brent petrol 100 doların üzerine çıkabilir.

Goldman'dan petrol piyasasına uyarı
Serhat Yıldız
06.03.2026
06.03.2026
ABD’nin ’ndan geçen petrol ve LNG tankerlerini korumak için devreye aldığı , enerji piyasalarındaki endişeleri tamamen ortadan kaldırmış değil. Uzmanlara göre bölgede devam eden gerilim, küresel petrol akışını hâlâ ciddi şekilde tehdit ediyor.

Goldman’dan petrol piyasasına uyarı

Goldman Sachs’ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart, Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede askeri eskort uygulamasının pratikte sanıldığı kadar kolay olmayabileceğini söyledi. Boğazdan geçen tanker sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Dart, bu yoğunluğun güvenlik planlarını zorlaştırabileceğini ifade etti.

DRONE SALDIRILARI YENİ BİR RİSK BAŞLIĞI

Bölgedeki güvenlik riskleri yalnızca tanker trafiğiyle sınırlı değil. Son dönemde artan drone saldırıları da enerji taşımacılığı açısından yeni bir tehdit olarak görülüyor. Dart’a göre bu tür saldırılar, tankerlerin güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Mevcut koruma yöntemlerinin bu tehditlere karşı ne kadar etkili olacağı ise hâlâ tartışmalı.

Goldman’dan petrol piyasasına uyarı

WASHİNGTON YENİ ADIMLAR ARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili açıklamasında tanker trafiğini yeniden artırmak için çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini duyurdu. Bu seçenekler arasında sigorta destekleri ve askeri eskort uygulamaları da yer alıyor. Orta Doğu’da hafta sonu başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı fiilen kapanırken bazı Körfez ülkeleri petrol üretimini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Bu durum, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini daha da artırdı.

Goldman’dan petrol piyasasına uyarı

PETROL FİYAT TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Artan Goldman Sachs’ın petrol tahminlerine de yansıdı. Banka, ikinci çeyrek için Brent petrol fiyat beklentisini varil başına 66 dolardan 76 dolara yükseltti. Küresel piyasalarda Brent petrol şu sıralar yaklaşık 85 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda yüzde 16 yükselen Brent, 2022’den bu yana en güçlü haftalık artışını kaydetti. Ancak haftanın son işlem gününde fiyatlar 84 dolar civarına geriledi. ABD tipi ham petrol West Texas Intermediate (WTI) ise yaklaşık 80 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Goldman’dan petrol piyasasına uyarı

UZUN SÜRELİ KAPANMA SENARYOSU

Goldman Sachs’a göre asıl risk, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması. Bankanın değerlendirmesine göre petrol akışının yaklaşık beş hafta boyunca düşük seviyelerde kalması durumunda Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkabilir.

