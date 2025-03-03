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 | Kübra Çelepi

İmalat PMI’da kırmızı alarm!  Enflasyon tetikte, sanayi baskı altında

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketi Şubat ayında 48.3 puana yükseldi ancak 50'nin altında kalarak sektörde yavaşlamaya işaret etti. Yeni siparişler ve üretimde ılımlı bir düşüş yaşandı. İstihdam ve satın alma faaliyetleri azaldı. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarındaki artış hızlandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 11:58

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Şubat ayında 48,3'e yükseldi ancak 50'nin altındaydı. Sektörün faaliyet koşulları Nisan 2024'ten beri daralma bölgesinde. Talep zayıf, yeni siparişlerde 20. ayda yavaşlama devam ediyor. İstihdam ve satın alma faaliyetleri azaldı. Girdi maliyetleri ve enflasyon hızlandı.

İMALAT PMI ŞUBATTA EŞİK DEĞERİN ALTINDA KALDI

Ocak ayında 48,0 olan PMI, şubatta 48,3’e yükseldi ancak hâlâ 50,0 eşik değerinin altında kaldı. Talep zayıf, siparişlerde gerileme sürdü. Yeni siparişlerde üst üste 20. ay yavaşlama kaydedildi, dış talepte de zayıflama görüldü.

Şubatta üretim daralmaya devam etti ancak önceki aya kıyasla daha hafif gerçekleşti. İstihdam ve satın alma faaliyetleri azaldı. Yeni siparişlerin yetersizliği, firmaların istihdamı ve malzeme alımını azaltmasına neden oldu.

GİRDİ MALİYETLERİ VE NİHAİ ÜRÜN FİYATLARI YÜKSELDİ

Ham madde ve personel maliyetleri arttı, TL’nin değer kaybı maliyet baskısını artırdı. Nihai ürün fiyatlarındaki artış hızlandı, tedarikçilerin teslimat sürelerinde gecikmeler devam etti. İmalatçılar yeni sipariş almakta zorlanırken bu da istihdam ve yatırım planlarını olumsuz etkiledi. Her iki kalemde de düşüş ocak ayına göre daha belirgin gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

İmalat sektörü PMI nedir?
PMI, imalat sektörünün ekonomik sağlığını ölçen bir göstergedir. Dolayısıyla satın alma yöneticilerine ve bütün karar vericilere gidişat hakkında fikir verir. Endeks sadece imalat için değil tüm ekonomi için önemlidir.
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