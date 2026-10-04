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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:02

İpotekli ev alırken bunu sakın yapmayın: Paranız uçabilir

Ev sahibi olma hayaliyle ipotekli konut alanlar dikkat! Satıcının "Önce borcu kapatın, tapuyu hemen devredelim" teklifini kabul ederseniz hem paranızdan hem de evden olabilirsiniz. Gayrimenkul hukukçuları uyardı: Tapu devredilmeden yapılan tek bir yanlış ödeme, paranızı uçurabileceği gibi sizi yılları alacak davalarla baş başa bırakabilir.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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İpotekli ev alırken bunu sakın yapmayın: Paranız uçabilir
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:02

Gayrimenkul piyasasında uygun fiyatlı ya da fırsat olarak görülen ipotekli konut satışları, doğru adımlar atılmadığı takdirde alıcılar için yıllar sürecek hukuki bir kabusa dönüşebiliyor. İpotekli bir taşınmazın satılmasında kanunen hiçbir engel bulunmazken, asıl hayati risk ödemenin nasıl ve ne zaman yapıldığında ortaya çıkıyor.

İpotekli ev alırken bunu sakın yapmayın: Paranız uçabilir

"YILLAR SÜRECEK BİR DAVA İLE BAŞ BAŞA KALABİLİRSİNİZ"

İpotekli konut satışlarındaki hukuki tuzaklara dikkat çeken Gayrimenkul Hukukçusu Murat Tezcan, önlerine gelen mağduriyet dosyalarının büyük çoğunluğunun benzer senaryolarla oluştuğunu belirtti:

"Piyasada en sık karşılaştığımız durum: 'Siz ipoteği kapatın, biz tapuyu hemen hallederiz' söyleniyor ve alıcı parayı ödüyor. Sonrasında ya satıcı satıştan vazgeçiyor ya da tapu devredilmeden eve başka bir borçtan dolayı haciz geliyor. Günün sonunda alıcının elinde yalnızca parasını geri alabilmek için açacağı ve yıllarca sürebilecek bir dava kalıyor."

BİLİNEN KREDİ BORCUNU ÖDEMEK YETMEYEBİLİR: "LİMİT İPOTEĞİ" RİSKİ

Tezcan, bankaların koyduğu ipotek türüne de özellikle dikkat çekerek alıcıların "limit ipoteği" kavramını bilmesi gerektiğini vurguladı:

  • Sadece Ev Kredisi Olmayabilir: Bankalar ipotek tesis ederken çoğu zaman bunu bir "limit ipoteği" olarak kurar.
  • Diğer Borçlar Kapsamda: Bu ipotek türü, satıcının o bankadaki kredi kartı, ticari kredi veya bireysel kredi gibi diğer tüm borçlarını kapsayabilir.
  • İpotek Kalkmayabilir: Satıcının size beyan ettiği konut kredisi borcunu ödeseniz dahi, diğer borçlar kapanmadığı sürece banka ev üzerindeki ipoteği kaldırmayabilir.
İpotekli ev alırken bunu sakın yapmayın: Paranız uçabilir

GÜVENLİ VE RİSKSİZ İPOTEKLİ EV ALIMI İÇİN 4 ALTIN KURALLAR

Uzmanlar, ipotekli konut satın alırken mağdur olmamak için süreçte izlenmesi gereken adımları şöyle sıralıyor:

  1. Yazılı Teyit Alın: Bankadan, söz konusu ipoteğin tamamen kalkması için gereken kesin kapama tutarını mutlaka yazılı olarak talep edin.
  2. Doğrudan Bankaya Yatırın: Kapama parasını asla satıcıya, emlakçıya veya üçüncü kişilere elden/havaleyle vermeyin; doğrudan ilgili banka hesabına yatırın.
  3. Aynı Gün İşlem (Eş Zamanlı Devir): Paranın yatırılması, ipoteğin fek edilmesi (kaldırılması) ve tapu devrinin aynı gün içerisinde yapılması şarttır. Bankalar bu koordinasyonu sağlayabilmektedir.
  4. Güvenli Ödeme Sistemi Kullanın: Paranız, tapu resmi olarak üzerinize geçene kadar sistemde bloke olarak bekler. Böylece satış iptal olursa paranız güvende kalır.

(Not: Taşınmaz üzerindeki ipotek borcunu devralmak ancak bankanın resmi onayıyla mümkündür. Taraflar kendi arasında anlaşsa dahi onay vermediği sürece borçlu yine satıcıdır ve ev üzerindeki ipotek riski devam eder.)

 

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ETİKETLER
#Banka
#Ipotekli Konut
#Murat Tezcan
#Gayrimenkul Hukukçusu
#Limit Ipoteği
#Ekonomi
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