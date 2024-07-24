İslam Memiş'ten 'acil’ diyerek vatandaşı uyardı! Altını olanların geçebilecekleri emtiayı açıkladı

24 Temmuz 2024 14:29 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:32

Finans analisti İslam Memiş, "Altın mı Gümüş mü?" başlıklı Youtube videosunda önemli açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüş fiyatını değerlendiren Memiş, Bundan sonra ne olacak, sorusuna cevap verdi. Ayrıca altını olanların geçebilecekleri emtiayı yatırımcıyla paylaştı.

İSLAM MEMİŞ EZBER BOZDU

Deneyimli uzman altın mı gümüş mü alınmalı, sorusuna net bir dille cevap verdi.

İslam Memiş'in kanalında yatığı açıklamalar şöyle;

"Elinizde altın varsa, gümüş alman lazımsa evet al derim. Rasyo yüksek olduğu için altınla gümüş almak daha ucuza geliyor. Gümüş rasyodan değersiz. Rasyo düştüğünde gümüş değerleniyor.

Ons gümüş 29.11 dolar. Yukarıda 30.50 dolar var. Burada da altın gibi baskılanma, dalgalanma devam edecek.

Gram gümüş 30.80. 30 lira 50 kuruş. 30.50-31.50 bant aralığında 1-2 hafta oyalanır."

SENET, ÇEK'İ TAHTINDAN ETTİ

İslam Memiş’in TV100'deki köşesinde de farklı bir konuya dikkat çekti. Memiş, "birçok firma veya şahıs zora düşerken, icra takipleri arttı” diyerek İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’ya dikkat çekti.

Yazısı şöyle;

"Piyasalardaki durgunluk “Karşılıksız çek” sayısında ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Karşılıksız çek nedeniyle iflas edenler de var, iflasın eşiğinde olanlar da. Bu yılın ilk yarısında karşılıksız çek sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 80’e yaklaştı.



İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya en çok sorun yaşanan iller. Hâl böyle olunca esnaflar ve tüccarlar kendince önlem almaya çalışıyor.

Geleneksel çözüm olarak senet, çek’i tahtından etti.

SENET İMZALAYACAKLAR DİKKAT ETMELİ

İmzaladığınız senet üçüncü şahıslara satılabilir, bir tefecinin eline geçebilir. Öncelikle senet imzalama zorunluluğunuz varsa avukatınıza danışmanızda fayda var.

Ben olsam senet sözleşmesi yapar acil olarak “üçüncü şahıslar tahsil edemez veya kullanamaz” yazardım.

TL ticaretinde altın ve döviz borçlanmaz, altın ve döviz üzerinden senet hazırlatmazdım."