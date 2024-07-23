İslam Memiş, faiz kararı metnindeki çarpıcı detaya dikkat çekti! Ev araba alacakları uyardı: Cebinizde paranız varsa...

23 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:56

İslam Memiş altın fiyatı için son uyarısını yaptı! Umut parasıyla değil bulut parasıyla yatırım yapın

İslam Memiş altın fiyatı için son uyarısını yaptı! Umut parasıyla değil bulut parasıyla yatırım yapın

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararının ardından piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunarak çarpıcı uyarılar yaptı. PPK metnindeki parasal sıkılaşma açıklamasını yorumlayan uzman krediler üzerinde beklenen etkileri açıkladı. Altın ve dolar yatırımcısına verdiği uyarılar ile adından söz ettiren İslam Memiş bu kez ev ve araba alacakları uyardı.

FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. PPK toplantısının ardından TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 50 olarak kaldı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada;

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. " ifadeleri yer aldı.

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın PPK metnindeki parasal sıkılaşma açıklamasını yorumladı. Deneyimli uzman sıkılaşma adımlarının krediler üzerinde gerçekleşmesi beklenen etkilerini açıkladı.

İslam Memiş'in TGRT Haber TV'ye yaptığı açıklamaları şöyle;

"Buradaki fiyat politikaları çok önemli. Merkez Bankası'ndan şahin tonda açıklamalar geldi tıpkı diğer Merkez Bankaları gibi.

Enflasyonda kalıcı düşüş yakalanmadan herkes 'hamle yapmayacağım' diyor.

Dünya liderleri bir savaş riskinden bahsediyorsa ortada ciddi bir risk vardır. Bizim ihtiyacımız olan şeyler belli.

Bu etkiler ceplerimize yansısın, çarşı pazara yansısın, vatandaş araba ve ev alabilsin.

"ÇOK GEÇ KALMAYIN"

Kredi muslukları tarafında ihtiyaca göre taleplerin karşılanması gerek.

İş dünyasında çekler patladı senede döndü. Senede dönen piyasa alarm veriyordur. Arkada bir tahribat vardır.

Cebinde parası olan ve konut yada araba almak isteyenler için TL bazında fiyatların düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Dolar bazında bilemeyiz.

Ev ve araba alacak vatandaşlar çok da geç kalmasın."

ALTIN FİYATI TAHMİNİ

İslam Memiş, faiz kararının ardından altının geleceği hakkında da yorum yaptı.

"Altın fiyatları beklediğimiz düşüşleri gerçekleştirdi. 2380 dolar ons altın tarafında, 2580 TL de gram altında destek seviyeleriydi. Burdan tekrar yukarı hareketler görebiliriz. Bir iki hafta oyalanabilir altın. Beklentimiz pozitif yönde devam ediyor.

Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmayı düşünenler bugünleri fırsata çevirmeli. Çünkü bir sabah uyandığınızda farklı bir dünyaya uyanabilirsiniz."