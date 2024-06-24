Kurban Bayramı sayesinde sakatata zam gelmeyecek! Yapanlara ceza uygulanacak
Adana'da Kurban Bayramı sonrası sakatat fiyatlarında artış beklenmiyor. Sakatat ürünlerine zam beklenmezken zam yapan işletmeler hakkında yaptırım uygulanacağı duyuruldu.
Kurban Bayramı sakatata yaradı, zam yok.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.
Kurban Bayramı ile elde edilen başta şırdan olmak üzere çoğu sakatat Adana'ya gönderildi. Buna göre ciğer ve böbrek gibi sakatat fiyatlarına zam yapılmayacak.
SAKATATA ZAM GELMEYECEK
Sakatatın başkenti Adana'dan güzel haber geldi. Sakatat ürünlerine zam yapılmayacak.
Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş hayvan kesiminin artmasıyla birlikte paralel olarak sakatat fiyatlarında herhangi bir artış olmayacak. Fiyatlar yerinde sabit olarak kalacak.
ZAM YAPANLARA CEZA UYGULANACAK
Sakatat fiyatları hakkında konuşan Başkan Yağmur, zam yapan işletmelere yaptırım olacağını açıkladı.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Fiyat dengesizliğini vatandaşlar bize bildirsin, bizde yaptırımları uygulayalım” dedi.
2-3 ay boyunca sakatata zam beklenmiyor.
GÜNCEL SAKATAT FİYATLARI
Temizlenmiş işkembe ve mumbar 100 TL.
Karaciğerin kilogram fiyatı 600 lira.
Ütülenmiş kelle 200 TL.
Şırdan 70 -100 TL arasında değişiyor.
Karın ve kırkkat 60 TL.
Dana şırdanı 170 TL.