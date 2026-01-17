Milyar dolarlık gelir yetmedi: TSMC, balondan korkuyor

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, 2025 mali sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan tablo etkileyici: Şirket, tarihinde ilk kez yıllık 122,42 milyar dolarlık gelire ulaştı. Bu rekorun arkasındaki ana itici güç ise yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) işlemcilerine yönelik talep oldu.

Toplam gelirin yüzde 58’i, yani yaklaşık 71 milyar doları, bu iki alandan geldi. Üstelik söz konusu segmentte gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 artmış durumda. Açıkçası sipariş defterleri dolu, talep güçlü ve sektör hâlâ yüksek viteste ilerliyor.

İLERİ ÜRETİM DÜĞÜMLERİ ÖNE ÇIKTI

Gelir artışında TSMC’nin üretim teknolojilerindeki ağırlığı da belirleyici oldu. İleri üretim düğümleri, toplam wafer gelirinin yüzde 74’ünü oluşturdu. Dağılıma bakıldığında 5 nm süreci yüzde 36 ile başı çekerken, 3 nm yüzde 24, 7 nm ise yüzde 14 pay aldı. Yani şirket, en gelişmiş teknolojilerdeki hakimiyetini daha da pekiştirmiş görünüyor.

YATIRIM İŞTAHI BÜYÜYOR, BÜTÇE DE ÖYLE

Talebi karşılamak için TSMC frene basmak yerine gaza dokunmayı seçmiş durumda. Şirket, 2026 yılı sermaye harcamalarını 52–56 milyar dolar aralığına çıkarmayı planlıyor. Bu rakam, Intel ve Samsung’un 2025’teki toplam harcamalarını dahi geride bırakıyor. Bütçenin yaklaşık yüzde 10’u özel üretim teknolojilerine, yüzde 10–20’lik bölümü gelişmiş paketleme çözümlerine ayrılacak. Aslan payı olan yüzde 70 ise ileri seviye üretim ekipmanları ve yeni nesil mantık fabrikalarının inşasına gidecek.

“YANLIŞ YATIRIM CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

Tüm bu agresif büyümeye rağmen şirket yönetimi temkinli mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. Yapay zekâda bir “balon” olup olmadığı sorulduğunda, CEO C.C. Wei net ama ölçülü bir yanıt verdi. Wei’ye göre yanlış bir yatırım kararı, TSMC için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yani şirket, yüksek tempoya kapılıp kontrolsüz risk almak istemiyor. Doğrusu, bu uyarı yalnızca TSMC için değil, tüm sektör için dikkat çekici bir not niteliğinde.

2 NM HAMLESİ VE ARİZONA GENİŞLEMESİ

Üretim tarafında ise takvim hızla ilerliyor. TSMC, 2 nm sınıfındaki N2 sürecini Tayvan’daki Fab 20 ve Fab 22 tesislerinde 2025’in son çeyreğinde devreye aldı. Önümüzdeki dönemde N2 ve A16 teknolojilerini destekleyen yeni modüllerin de faaliyete geçmesi planlanıyor. ABD cephesinde de önemli bir hareketlilik var. Arizona’daki 165 milyar dolarlık Fab 21 kampüsünde ikinci fazın bina kabuğu tamamlandı. Ekipman kurulumunun 2026’da başlaması, ilk ürünlerin ise 2027’nin ikinci yarısında çıkması hedefleniyor. Üçüncü faz çalışmaları sürerken, dördüncü faz ve gelişmiş paketleme tesisi için gerekli izinler de alınmış durumda.