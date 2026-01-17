Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Milyar dolarlık gelir yetmedi: TSMC, balondan korkuyor

2025’te 122,42 milyar dolarlık gelirle tarihinin en parlak yılını yaşayan TSMC, yapay zekâ ve HPC talebi sayesinde büyüdü. Ancak şirket yönetimi, yanlış yatırımların ağır bedelleri olabileceği uyarısını da açıkça dile getiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyar dolarlık gelir yetmedi: TSMC, balondan korkuyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 11:47

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, 2025 mali sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan tablo etkileyici: Şirket, tarihinde ilk kez yıllık 122,42 milyar dolarlık gelire ulaştı. Bu rekorun arkasındaki ana itici güç ise yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) işlemcilerine yönelik talep oldu.

Milyar dolarlık gelir yetmedi: TSMC, balondan korkuyor

Toplam gelirin yüzde 58’i, yani yaklaşık 71 milyar doları, bu iki alandan geldi. Üstelik söz konusu segmentte gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 artmış durumda. Açıkçası sipariş defterleri dolu, talep güçlü ve sektör hâlâ yüksek viteste ilerliyor.

İLERİ ÜRETİM DÜĞÜMLERİ ÖNE ÇIKTI

Gelir artışında TSMC’nin üretim teknolojilerindeki ağırlığı da belirleyici oldu. İleri üretim düğümleri, toplam wafer gelirinin yüzde 74’ünü oluşturdu. Dağılıma bakıldığında 5 nm süreci yüzde 36 ile başı çekerken, 3 nm yüzde 24, 7 nm ise yüzde 14 pay aldı. Yani şirket, en gelişmiş teknolojilerdeki hakimiyetini daha da pekiştirmiş görünüyor.

YATIRIM İŞTAHI BÜYÜYOR, BÜTÇE DE ÖYLE

Talebi karşılamak için TSMC frene basmak yerine gaza dokunmayı seçmiş durumda. Şirket, 2026 yılı sermaye harcamalarını 52–56 milyar dolar aralığına çıkarmayı planlıyor. Bu rakam, Intel ve Samsung’un 2025’teki toplam harcamalarını dahi geride bırakıyor. Bütçenin yaklaşık yüzde 10’u özel üretim teknolojilerine, yüzde 10–20’lik bölümü gelişmiş paketleme çözümlerine ayrılacak. Aslan payı olan yüzde 70 ise ileri seviye üretim ekipmanları ve yeni nesil mantık fabrikalarının inşasına gidecek.

Milyar dolarlık gelir yetmedi: TSMC, balondan korkuyor

“YANLIŞ YATIRIM CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

Tüm bu agresif büyümeye rağmen şirket yönetimi temkinli mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. Yapay zekâda bir “balon” olup olmadığı sorulduğunda, CEO C.C. Wei net ama ölçülü bir yanıt verdi. Wei’ye göre yanlış bir yatırım kararı, TSMC için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yani şirket, yüksek tempoya kapılıp kontrolsüz risk almak istemiyor. Doğrusu, bu uyarı yalnızca TSMC için değil, tüm sektör için dikkat çekici bir not niteliğinde.

2 NM HAMLESİ VE ARİZONA GENİŞLEMESİ

Üretim tarafında ise takvim hızla ilerliyor. TSMC, 2 nm sınıfındaki N2 sürecini Tayvan’daki Fab 20 ve Fab 22 tesislerinde 2025’in son çeyreğinde devreye aldı. Önümüzdeki dönemde N2 ve A16 teknolojilerini destekleyen yeni modüllerin de faaliyete geçmesi planlanıyor. ABD cephesinde de önemli bir hareketlilik var. Arizona’daki 165 milyar dolarlık Fab 21 kampüsünde ikinci fazın bina kabuğu tamamlandı. Ekipman kurulumunun 2026’da başlaması, ilk ürünlerin ise 2027’nin ikinci yarısında çıkması hedefleniyor. Üçüncü faz çalışmaları sürerken, dördüncü faz ve gelişmiş paketleme tesisi için gerekli izinler de alınmış durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor
Ak pelikan yeniden doğaya döndü! 5 aylık rehabilitasyonla reflekslerini yeniden kazandı
Artık ne kızların çeyizinde ne de mutfakta! 'Ağız tadı olanlar daha iyi anlar'
Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! 'Bıçağı çıkarıp karnına vurdum'
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.