Ortak konut kredisi şartları netleşti! En az 2 kişi en fazla 5 kişi kredi çekebilirsiniz

18 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:52

Son dakika | Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor

Son dakika | Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor

Bireysel olarak altından kalkılamayacak konut kredilerini ödemek artık daha kolay olacak. Konut kredisi ortak ödeme yöntemiyle yönetilebilir hale gelecek. Konut için ortak kredi dönemi başladı. Ortak konut kredisi başvurusu yapabilmek için en az iki, en fazla beş kişinin düzenli gelir beyanında bulunması gerekiyor.

Konut sahibi olmak isteyen kişiler ortak kredi kullanarak bu hayallerini gerçeğe dönüştürebilir. İşte ortak konut kredisi şartları detayları...

ORTAK KONUT KREDİSİ DÖNEMİ BAŞLADI

Ortak konut kredisi, birden fazla kişinin birlikte konut satın almak için bankadan aldığı kredidir.

Bir kamu bankanın başlattığı ortak konut kredisi şartları yeniden gündem oldu.

Artan kredi faizleri nedeniyle azalan konut alımının sonucu olarak ortak konut kredisi hayata geçti.

BİRDEN FAZLA KİŞİ KREDİ ÇEKEBİLECEK

NTV'nin haberine göre, konut kredisi şartları netleşti.

Tüm ortakların finansal durumlarının kredi kullanmaya müsait olması ilk şart olarak geçerlidir.

Buna göre krediyi kullanmak için en az 2 kişi en fazla ise 5 kişinin düzenli gelir beyanında bulunması gerekiyor.

Ortak kredi kullanıldığında, genellikle konutun tapusu ortaklar arasında paylaşılır. Ortak konut kredisi ile alınan ev tapuya tüm alıcılı kaydedilir.

Faiz oranlarında normal krediyle arasında bir fark oluşmaz. Banka, tapu üzerinde ipotek hakkını kullanır.

Ortak kredi kullanan bireyler, kredi borcunun tamamından müştereken sorumlu olur.

Ortak gelirler sayesinde, bireyler tek başlarına başvurduklarında elde edemeyecekleri yüksek kredi limitlerine erişebilir.

Ev ortaklarının hepsinin kredi çekmesi zorunlu değil. İsteyenler nakit ödeme de yapabilir.

ORTAK KONUT KREDİSİ NASIL ÖDENİR?

2 milyon liralık konut kredisinde faiz yüzde 3,49. Kredi 120 ay vadeli ile çekildiğinde aylık ödemesi 70 bin 956 liraya denk gelir.

İki kişi bölüşürse 35 bin 478 lira,

üç kişi bölüşürse 23 bin 653 lira,

dört kişi bölüşürse 17 bin 739 lira,

beş kişi bölüşürse 14 bin 191 lira taksit ödemesi olur.

2 milyon liralık bir krediye, 10 senede toplam 6 milyon 514 bin lira faiz ödenir.

Tarafların finansal sorumluluklarını ve tapu haklarını açıkça belirleyen net anlaşmalarla desteklendiğinde, ortak konut kredisi, ev sahibi olma hedefine ulaşmada stratejik bir yöntem olabilir.