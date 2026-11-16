Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Beteiligungen Europa GmbH ve Siemens Industry Software Yazılım Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük, distribütör Boğaziçi Yazılım AŞ ile bu şirketin 7 bayisi hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı duyuruldu.

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HABERİN ÖZETİ Rekabet Kurulu'ndan Siemens ve bayilerine soruşturma Rekabet Kurumu, Siemens'in küresel ekonomik bütünlüğü ve distribütörü Boğaziçi Yazılım AŞ ile 7 bayisi hakkında, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımları pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, Siemens'in distribütörlerine yönelik müşteri kısıtlaması yapıp yapmadığı, bölge ve müşteri kısıtlamaları uygulayıp uygulamadığı, bayilerin yeniden satış fiyatlarına veya indirimlere müdahale edip etmediği, bayilerin rakip ürünleri satmasını sınırlayan yükümlülükler öngörülüp öngörmediği ve yatay düzeyde koordinasyon olup olmadığı iddialarını inceliyor. Soruşturmaya dahil edilen teşebbüsler arasında Siemens (Ekonomik Bütünlük), Boğaziçi Yazılım AŞ ve 7 bayisi bulunuyor. PLM yazılımları, bir ürünün fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar geçen süreçteki faaliyetlerin dijital ortamda takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayan teknoloji çözümleridir. Siemens, PLM yazılımları alanında Siemens NX, Solid Edge ve Teamcenter gibi çözümler sunmakta ve bu ürünleri doğrudan veya distribütörler aracılığıyla satmaktadır.

Soruşturmaya konu olan "ürün yaşam döngüsü yönetimi" (PLM) yazılımlarının; bir ürünün fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte gerçekleştirilen endüstriyel tasarım, mühendislik, analiz, üretim, ürün dokümantasyonu ve pazarlama materyallerinin oluşturulması gibi faaliyetlerin dijital ortamda takip edilmesine ve yönetilmesine imkan sağlayan teknoloji çözümlerinden oluştuğu ifade edildi.

Bilgisayar destekli tasarım, üretim ve mühendislik yazılımlarının PLM ekosisteminde yaygın türler arasında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Siemens, PLM yazılımları alanında Siemens NX, Solid Edge ve Teamcenter başta olmak üzere çeşitli yazılım çözümleri sunmaktadır. Söz konusu ürünler, Siemens tarafından doğrudan veya distribütörler ve bu distribütörlerle bayilik sözleşmesi akdeden teşebbüsler aracılığıyla satılmaktadır" bilgisine yer verildi.

ÖN ARAŞTIRMADA HANGİ İDDİALAR İNCELENDİ?

Kurulca yürütülen ön araştırmaya ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, inceleme başlıkları şöyle sıralandı:

"Ön araştırma kapsamında, Siemens'in (Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Beteiligungen Europa GmbH ve Siemens Industry Software Yazılım Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük) doğrudan ve dolaylı satış kanallarında distribütörlerine yönelik müşteri kısıtlaması yapıp yapmadığı, Siemens ve Boğaziçi Yazılım'ın bayilik ağı içinde bölge ve müşteri kısıtlamaları uygulayıp uygulamadığı, Siemens ve Boğaziçi Yazılım'ın bayilerin yeniden satış fiyatlarına veya nihai müşterilere sunacakları indirimlere müdahale edip etmediği, Boğaziçi Yazılım'ın bayilik sözleşmelerinde, bayilerin Siemens'in rakip ürünlerini satmasını veya desteklemesini sınırlayan rekabet etmeme yükümlülükleri öngörüp öngörmediği, Boğaziçi Yazılım ile bazı bayiler arasında rekabetçi olmayan yan tekliflerin sunulması ve teklif tutarları gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması suretiyle yatay düzeyde koordinasyon bulunup bulunmadığı husları incelendi."

SORUŞTURMA AÇILAN 7 BAYİNİN LİSTESİ

Kurulun ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdiği teşebbüsler şu şekilde açıklandı:

Siemens (Ekonomik Bütünlük)

Boğaziçi Yazılım AŞ

Üçgen Yazılım Danışmanlık Bilgisayar ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

BDT Yazılım Ltd. Şti.

Biltim Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Harun Yılmaz-Nirvana Bilgisayar

Zirve Yazılım Danışmanlık Bilgisayar ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

BCC Yazılım Danışmanlık Kalıp Makine Sanayi ve Ticaret AŞ

Model Yazılım AŞ

(Not: Rekabet Kurulunca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmemektedir.)