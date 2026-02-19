Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

Sigara fiyatlarındaki artışa bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 03:23

Sigaraya beklenen ve güncellemeleri şubat ayının üçüncü haftasıyla birlikte fiyatlara yansımaya başladı.

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

0:00 60
HABERİN ÖZETİ

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Şubat ayının üçüncü haftasında maliyet ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigara fiyatlarına zam gelerek en ucuz sigara 100 TL, en pahalı sigara ise 115 TL oldu.
Sigara fiyatlarına şubat ayının üçüncü haftasında zam geldi.
Zam kararı, maliyet ve vergi güncellemeleri sonrası alındı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zammı duyurdu.
En ucuz sigara 100 TL'ye, en pahalı sigara ise 115 TL'ye yükseldi.
Yeni fiyatlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli oldu.
Sektör temsilcileri, maliyet baskısının yeni zamları tetikleyebileceğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

tiryakilerini üzen haberler peş peşe geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Böylece bu hafta fiyatlarda artışa giden sigara grubu sayısı üçe yükselmiş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sigaraya zam geldi! En ucuzu 100 TL oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu

BİR PAKET SİGARA 115 TL

Zammın ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu.

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

Yeni fiyatlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olurken, bayiler gece yarısından itibaren etiketleri güncelledi.

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

MALİYET BASKISI YENİ ZAMLARI GETİREBİLİR

Erol Dündar, ay başında yaptığı açıklamada sigaraya 5 ila 10 TL arasında zam beklendiğini duyurmuştu. Sektör temsilcileri de sigaradaki maliyet baskısının fiyatlara zam olarak yansımaya devam edebileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sigaraya yeni yasaklar yolda! Satış ve kullanım şartları değişiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok sigara içen ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin listede oranı
ETİKETLER
#vergi
#maliyet
#tütün
#sigara fiyatları
#Sigara Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.