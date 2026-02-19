Sigaraya beklenen maliyet ve vergi güncellemeleri şubat ayının üçüncü haftasıyla birlikte fiyatlara yansımaya başladı.

Dinle Özetle

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 60

HABERİN ÖZETİ Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak Şubat ayının üçüncü haftasında maliyet ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigara fiyatlarına zam gelerek en ucuz sigara 100 TL, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Sigara fiyatlarına şubat ayının üçüncü haftasında zam geldi. Zam kararı, maliyet ve vergi güncellemeleri sonrası alındı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zammı duyurdu. En ucuz sigara 100 TL'ye, en pahalı sigara ise 115 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli oldu. Sektör temsilcileri, maliyet baskısının yeni zamları tetikleyebileceğini belirtiyor.

Tütün tiryakilerini üzen haberler peş peşe geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Böylece bu hafta fiyatlarda artışa giden sigara grubu sayısı üçe yükselmiş oldu.

BİR PAKET SİGARA 115 TL

Zammın ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu.

Yeni fiyatlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olurken, bayiler gece yarısından itibaren etiketleri güncelledi.

MALİYET BASKISI YENİ ZAMLARI GETİREBİLİR

Erol Dündar, ay başında yaptığı açıklamada sigaraya 5 ila 10 TL arasında zam beklendiğini duyurmuştu. Sektör temsilcileri de sigaradaki maliyet baskısının fiyatlara zam olarak yansımaya devam edebileceğini belirtti.