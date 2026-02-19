Sigaraya yeni zam! Fiyatlar tiryakilerin canını sıkacak

Kategoriler
Sigaraya beklenen maliyet ve vergi güncellemeleri şubat ayının üçüncü haftasıyla birlikte fiyatlara yansımaya başladı.
Tütün tiryakilerini üzen haberler peş peşe geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Böylece bu hafta fiyatlarda artışa giden sigara grubu sayısı üçe yükselmiş oldu.
Zammın ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu.
Yeni fiyatlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olurken, bayiler gece yarısından itibaren etiketleri güncelledi.
Erol Dündar, ay başında yaptığı açıklamada sigaraya 5 ila 10 TL arasında zam beklendiğini duyurmuştu. Sektör temsilcileri de sigaradaki maliyet baskısının fiyatlara zam olarak yansımaya devam edebileceğini belirtti.