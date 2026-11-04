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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:50

Tether 3 ton altın sattı! Dev bankalardan altın piyasası için dikkat çeken tahmin

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççılarından Tether, üçüncü çeyrekte altın rezervlerini yaklaşık 3 ton azalttı. Ancak Jefferies ve Société Générale analistleri, bu düşüşün uzun vadeli altın talebinde bir kırılmaya işaret etmediği görüşünde. Uzmanlara göre dijital altın piyasasındaki büyüme, fiziki altına yönelik talebi önümüzdeki dönemde de destekleyebilir.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Tether 3 ton altın sattı! Dev bankalardan altın piyasası için dikkat çeken tahmin
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:50

Kripto para piyasasının devlerinden Tether'in altın rezervlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Son yıllarda fiziki altın piyasasının önemli alıcılarından biri haline gelen şirket, 2026'nın üçüncü çeyreğinde rezervlerini yaklaşık 3 ton azalttı. Bu gelişme, Tether'in altın alımlarında yön değiştirip değiştirmediği sorusunu gündeme getirdi. Ancak yatırım bankası Jefferies'e göre tek bir çeyrekte yaşanan düşüş, şirketin altına yönelik uzun vadeli stratejisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

ALTIN REZERVLERİ 168 TONDAN 165 TONA GERİLEDİ

Jefferies analisti Fahad Tariq liderliğindeki ekibin salı günü yayımladığı rapora göre Tether'in açıkladığı toplam , haziran sonunda 168 ton seviyesindeyken eylül sonunda yaklaşık 165 tona düştü. Şirket, ikinci çeyrekte yaklaşık 14 ton altın satın almıştı. Üçüncü çeyrekte yaşanan gerileme ise Tether'in geçen yıl fiziki altın piyasasında önemli bir alıcı olarak öne çıkmasından bu yana kaydedilen ilk çeyreklik düşüş oldu.

Açıklanan verilere göre dolar destekli USDT stablecoin'inin rezervlerinde tutulan altın miktarı 3,4 ton azalarak 142,8 tona indi.

Buna karşılık şirketin fiziki altına dayalı dijital varlığı XAUT'u destekleyen yaklaşık 22 tonluk altın rezervinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Tether 3 ton altın sattı! Dev bankalardan altın piyasası için dikkat çeken tahmin

JEFFERIES: ALTIN ALIMLARININ SONUNA GELİNDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Rezervlerdeki düşüşe rağmen Jefferies analistleri, Tether'in küresel altın piyasasındaki rolüne ilişkin olumlu beklentilerini koruyor. Raporda, tek bir çeyrekte gerçekleşen sınırlı satışın şirketin altına yönelik genel iştahında değişiklik yaşandığı anlamına gelmediği belirtildi. Analistler, stablecoin rezervlerinde altına yer verilmesinin ve altına dayalı dijital varlıkların fiziki altın için yeni kurumsal talep kaynakları oluşturduğunu vurguladı.

Bununla birlikte Tether'in altın alımlarının her çeyrekte aynı hızda devam etmeyebileceğine de dikkat çekildi.

Nitekim şirketin açıkladığı altın varlıkları, Haziran 2025'teki yaklaşık 90 tonluk seviyesine kıyasla neredeyse iki katına çıkmış durumda.

ALTIN AZALDI AMA REZERVLERİN DOLAR DEĞERİ YÜKSELDİ

Tether'in üçüncü çeyrek verilerindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de altın rezervlerinin miktarı azalırken değerinin yükselmesi oldu. USDT'yi destekleyen altın rezervlerinin toplam değeri, haziran sonunda 18,8 milyar dolar seviyesindeyken eylül sonunda 19,1 milyar dolara çıktı.

Bu artışta, söz konusu dönemde altın fiyatlarının yükselmesi etkili oldu. Altın, USDT rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'unu oluştururken şirketin en büyük rezerv kalemi yaklaşık 123 milyar dolarlık ABD Hazine bonoları olmaya devam etti.

Öte yandan üçüncü çeyrekte USDT arzının büyük ölçüde sabit kalması, altın rezervlerindeki azalmanın stablecoin ihracındaki düşüşten kaynaklanmadığına işaret etti. Tether'in aynı dönemde Bitcoin ve diğer yatırımlarını artırdığı da belirtildi. Ancak şirketin bu alımları finanse etmek için altın satıp satmadığı açıklanmadı.

Tether, 2026'nın ilk dokuz ayında 4,5 milyar dolar net faaliyet kârı elde etti. Bunun 1,5 milyar dolarlık bölümü üçüncü çeyrekte gerçekleşirken kazançların önemli kısmı ABD Hazine bonoları ve ters repo işlemlerinden sağlandı.

Tether 3 ton altın sattı! Dev bankalardan altın piyasası için dikkat çeken tahmin

TETHER'İN AÇIKLANMAYAN ALTIN YATIRIMLARI DA VAR

Jefferies analistlerine göre Tether'in gerçek altın varlıkları, kamuoyuna açıklanan rezervlerin üzerinde olabilir. Şirketin altına yönelik yatırımları üç ayrı kaynaktan oluşuyor. Bunlar USDT rezervlerini destekleyen altınlar, XAUT tokenlarının karşılığı olarak tutulan fiziki altınlar ve şirketin kendi bilançosunda bulunan özel yatırımlar.

İlk iki kaleme ilişkin veriler düzenli olarak paylaşılırken Tether'in özel yatırım portföyündeki altın miktarı tam olarak bilinmiyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, daha önce şirketin dijital varlık rezervlerinden bağımsız olarak yatırım portföyünün yüzde 10 ila 15'ini fiziki altına ayırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Jefferies, şirketin bu stratejide herhangi bir değişiklik duyurmadığını belirtti.

FRANSIZ BANKADAN ÇARPICI TESPİT: MERKEZ BANKASI GİBİ ALTIN BİRİKTİRİYOR

Tether'in altın piyasasındaki yükselen ağırlığı, Fransız bankacılık devi Société Générale'in de gündeminde.

Banka, 29 Ekim'de yayımladığı raporda Tether'i fiziki altın piyasasında giderek daha etkili hale gelen bir oyuncu olarak değerlendirdi.

Analistler, şirketin iş modelini merkez bankaları ile altın destekli borsa yatırım fonlarının (ETF) özelliklerini bir araya getiren hibrit bir yapıya benzetti. Buna göre Tether, bir yandan merkez bankaları gibi rezerv amacıyla altın tutarken diğer yandan yatırımcılara dijital varlıklar üzerinden altına doğrudan yatırım imkânı sağlıyor.

Société Générale'in hesaplamalarına göre Tether'in altın varlıkları, 2023'ün başından itibaren yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 31 büyüdü. Aynı dönemde altın destekli ETF'lerde büyüme oranı yüzde 13,6, merkez bankalarının altın varlıklarında ise yüzde 1,8 seviyesinde kaldı.

2023'TEN BU YANA DÜNYANIN EN BÜYÜK BEŞİNCİ ALTIN ALICISI

Fransız bankasının analizine göre Tether, 2023'ten Haziran 2026'ya kadar toplam 87,5 ton altın biriktirerek dünyanın en büyük beşinci net altın alıcısı konumuna yükseldi. Bu tablo, şirketin küresel altın talebindeki rolünün ne kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Société Générale analistleri, son çeyrekte yaşanan düşüşe rağmen dijital altın ürünlerinin yaygınlaşmasının fiziki altın piyasasında yeni ve önemli bir talep kaynağı yaratabileceğini düşünüyor.

Tether 3 ton altın sattı! Dev bankalardan altın piyasası için dikkat çeken tahmin

DİJİTAL ALTIN PİYASASINDA 150 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM

Altına dayalı kripto varlıklara yönelik ilgi de hızla artıyor. Société Générale'in ekim ayı verilerine göre piyasanın en büyük 15 altın destekli kripto varlığının toplam piyasa değeri 6 milyar doları aşarken bu ürünlerin temsil ettiği altın miktarı yaklaşık 45 tona ulaştı. Söz konusu dijital altın ürünlerinde 2026 yılı boyunca gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 150 milyar doları geçti. Böylece 2025 yılının tamamında kaydedilen işlem hacmi rekoru da geride bırakıldı.

 

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ETİKETLER
#altın rezervleri
#Tether
#Societe Generale
#Jefferies
#Xaut
#Ekonomi
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